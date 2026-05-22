DVOMI, DA BI LAHKO NAŠEL BOLJŠO EKIPO

Cene Prevc bo deset dni zbiral sredstva za otroke (FOTO)

Ekipi pa se je letos pridružil tudi sin pokojne humanitarke Anite Ogulin.
Ekipa Dežele junakov FOTO: Osebi arhiv

Cene Prevc je postal novi Deželak junak. FOTO: Darja Štravs Tisu 

Letošnjo dobrodelno pot s kvadrociklom bodo začeli v Železnikih. FOTO: Darja Štravs Tisu 

Pridružil se jim je Simon Ogulin. FOTO: Darja Štravs Tisu 

K. G.
 22. 5. 2026 | 15:29
V jutranjem programu Denis Avdić Showa na Radiu 1 so razkrili začetek letošnje dobrodelne akcije Dežela junakov, v kateri bo Cene Prevc deset dni potoval po Sloveniji in zbiral sredstva za počitnice otrok iz socialno šibkejših družin. Letos bo akcija svojo pot začela v Železnikih, kraju, kjer so svojo otroško in športno pot začeli bratje Prevc.

V studio je poklicala svetovalna delavka Osnovne šole Železniki Suzana Pečnik in pojasnila, zakaj si želijo, da se akcija začne prav pri njih. »Ker je akcija namenjena otrokom, se nam zdi najlepše in najbolj simbolično, da se začne tam, kjer se začne vse – v šoli. Med smehom, radovednostjo in prijateljstvom.« Cene Prevc je priznal, da ima vrnitev v domače okolje zanj poseben pomen. »Res se mi zdi lepo, da gremo v osnovno šolo, nazaj v tiste lepe spomine. Ene par Prevcev nas je šlo čez to šolo,« je povedal. Denis Avdić ob tem ni zamudil priložnosti za šalo in ga vprašal, ali je tudi sam pod šolskimi mizami puščal čigumije. Prevc je v smehu odgovoril: »To ravno ne … Jaz sem bil bolj piflar. Matematika mi je šla, zdela se mi je zabavna, naloge sem hitro rešil, potem mi je bilo pa dolgčas in sem nagajal kakšni sošolki.«

Cene Prevc je postal novi Deželak junak. FOTO: Darja Štravs Tisu 

Posebno čustven trenutek pa je prinesla predstavitev ekipe, ki bo Ceneta spremljala vseh deset dni poti proti Debelemu rtiču. Med člani ekipe je letos tudi Simon Ogulin, sin pokojne humanitarke Anite Ogulin, ki je s svojim dolgoletnim delom zaznamovala področje pomoči otrokom in družinam v stiski. Njegova vključitev v projekt ima za organizatorje poseben pomen. »Izjemno veseli smo, da se je Simon pridružil ekipi Dežele junakov, ker bo s tem nadaljeval delo svoje mame. Sama je vedno rekla, da to, kar počnemo, ni delo, ampak moramo to živeti,« so povedali v ekipi akcije.

Predvajali so tudi eno od misli Anite Ogulin: »Družba hrepeni po enakosti, po možnosti imeti enako kot drugi. Ne gre samo za to, da bom pomagal. Gre za dostopnost, za moč otroka, za enakovrednost in zdrav razvoj.« Dobrodelna akcija tudi letos temelji predvsem na ljudeh, ki stojijo v ozadju in skrbijo, da desetdnevna pot sploh lahko poteka. V ekipi so tudi letos številni dolgoletni sodelavci akcije, med njimi fotografinja Darja Štravs Tisu, Srečko Deželak, reševalec Franci Antlej, Marko Rant z vozilom AMZS, tehnik Tadej Zorman, Nina Igrutinovič, Hana Brvar, snemalec Domen Kovaček in Aljoša Češarek, ki letos prvič postaja tudi uradni član ekipe.

Pridružil se jim je Simon Ogulin. FOTO: Darja Štravs Tisu 

Cene Prevc je poudaril, da brez ljudi ob njem takšna akcija ne bi bila mogoča. »Dvomim, da bi lahko našel boljšo ekipo. To so ljudje, ki bodo glavni pri nalogi, da bo kvadrocikel prišel do Debelega rtiča.«

Letošnjo dobrodelno pot s kvadrociklom bodo začeli v Železnikih. FOTO: Darja Štravs Tisu 

