NA ODRU

Cene Prevc je za bratov uspeh izvedel od Denisa Avdića

Tudi novopečeni komik Cene Prevc se veseli uspeha brata Domna.
Cene je lepo novico izvedel med komedijo Janezi 2. FOTO: MEDIASPEED.NET
Cene je lepo novico izvedel med komedijo Janezi 2. FOTO: MEDIASPEED.NET
S. N.
 8. 1. 2026 | 05:35
1:27
Stand up predstava Janezi 2, v kateri nastopajo Denis Avdić, Gašper Bergant, Aleš Novak, Uroš Kuzman, Rok Škrlep in Cene Prevc, se je z novim letom podala na turnejo po Sloveniji. Po uspešnem začetku leta komiki polnijo dvorane po vsej državi in dokazujejo, da je smeh vedno prava izbira – ne glede na vreme. Torkova predstava v Mengšu je bila dokaz, da ljudi ne ustavijo niti snežne razmere. Kazalo je namreč, da bo dvorana ostala napol prazna, a se obiskovalci niso dali ustaviti. Z rahlo zamudo so se sedeži napolnili, dvorana je bila na koncu polna, vzdušje pa takšno, kot se za Janeze spodobi – glasen smeh, aplavzi in odlična energija od začetka do konca. Komiki so občinstvo navdušili z novimi zgodbami, prepoznavnim humorjem in sproščenimi interakcijami, poseben trenutek večera pa se je zgodil prav v času nastopa Ceneta Prevca. Medtem ko je stal na odru, je iz sveta športa prišla sveža novica o izjemnem uspehu njegovega brata Domna Prevca, ki je postal skupni zmagovalec turneje in si po drugem mestu na zadnji tekmi v Bischofshofnu zasluženo priboril prestižnega zlatega orla. Novico o Domnovem uspehu je oznanil Denis Avdić, kar je sprožilo dodatno navdušenje in aplavz.

