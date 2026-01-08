Cene Prevc je za bratov uspeh izvedel od Denisa Avdića

Stand up predstava Janezi 2, v kateri nastopajo Denis Avdić, Gašper Bergant, Aleš Novak, Uroš Kuzman, Rok Škrlep in Cene Prevc, se je z novim letom podala na turnejo po Sloveniji. Po uspešnem začetku leta komiki polnijo dvorane po vsej državi in dokazujejo, da je smeh vedno prava izbira – ne glede na vreme. Torkova predstava v Mengšu je bila dokaz, da ljudi ne ustavijo niti snežne razmere. Kazalo je namreč, da bo dvorana ostala napol prazna, a se obiskovalci niso dali ustaviti. Z rahlo zamudo so se sedeži napolnili, dvorana je bila na koncu polna, vzdušje pa takšno, kot se za Janeze spodobi – glasen smeh, aplavzi in odlična energija od začetka do konca. Komiki so občinstvo navdušili z novimi zgodbami, prepoznavnim humorjem in sproščenimi interakcijami, poseben trenutek večera pa se je zgodil prav v času nastopa Ceneta Prevca. Medtem ko je stal na odru, je iz sveta športa prišla sveža novica o izjemnem uspehu njegovega brata Domna Prevca, ki je postal skupni zmagovalec turneje in si po drugem mestu na zadnji tekmi v Bischofshofnu zasluženo priboril prestižnega zlatega orla. Novico o Domnovem uspehu je oznanil Denis Avdić, kar je sprožilo dodatno navdušenje in aplavz.