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PREOBRAZBA

Challe Salle s šokantnim razkritjem: »Še nikoli se nisem tako zapustil« (FOTO)

Fotografije so dokaz, da je šlo za resno življenjsko odločitev.
Challe Salle je naredil velik korak na področju zdravja. FOTO: Osebni arhiv
Challe Salle je naredil velik korak na področju zdravja. FOTO: Osebni arhiv
P. K.
 17. 10. 2026 | 21:31
 17. 10. 2026 | 21:31
3:28
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Slovenski raper Challe Salle je na družbenih omrežjih presenetil z veliko telesno preobrazbo. V približno letu in pol je izgubil kar 20 kilogramov, saj je aprila 2025 tehtal 115 kilogramov, danes pa jih ima 95. Fotografije prej in potem so hitro pritegnile pozornost njegovih sledilcev, objava pa je po njegovih navedbah v manj kot 24 urah presegla 250.000 ogledov. Čeprav se s športom ukvarja praktično vse življenje, 35-letni glasbenik priznava, da je v določenem obdobju povsem izgubil ravnovesje. Stres, slabe prehranske navade ter številne družinske in poslovne obveznosti so pustile posledice. »Celo življenje se ukvarjam s športom, ampak še nikoli se nisem tako zapustil,« je povedal. Priznal je, da ni bil zadovoljen niti s svojim videzom niti s počutjem. Takrat se je odločil, da je čas za spremembo. Tokrat pa ni posegel po ekstremnih dietah ali stradanju. Namesto tega je začel postopoma spreminjati vsakodnevne navade.

Brez stradanja, pet treningov na teden

Challe Salle pravi, da je največjo razliko naredila kombinacija ustrezne prehrane, spremljanja kalorij in rednega gibanja. Povečal je vnos beljakovin, bolj pozorno spremljal hrano in se znova resneje posvetil treningom. Danes trenira približno petkrat na teden, pri čemer kombinira fitnes, boks, košarko in tek. Poleg tega v povprečju naredi okoli 10.000 korakov na dan. »Nisem se odpovedal svojim najljubšim jedem in nisem stradal,« poudarja. Po njegovih besedah je bistveno to, kaj človek počne večino časa, ne pa da je vsak dan popoln. Prav tak pristop mu je pomagal, da je novo rutino lahko ohranil dlje časa. Ob preobrazbi se je po približno desetih letih, ko je bil osredotočen predvsem na glasbeno kariero, vrnil tudi k svoji prvi ljubezni, športu. Kot licencirani fitnes inštruktor je ponovno začel delati tudi s strankami. Trenutno jim pri doseganju njihovih ciljev pomaga v Športnem centru Vinka v Ljubljani.

»Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25«

Čeprav trenutno veliko pozornosti namenja družini, športu in drugim poslovnim projektom, glasbe ne postavlja na stranski tir. Po lanskem albumu Level Pro, ki vsebuje 15 pesmi, ter sedmih videospotih že pripravlja nove projekte. Z njimi želi nagovoriti tudi širše regionalno občinstvo. Ob tem pa danes največji uspeh vidi prav v spremembi življenjskega sloga. »Ponosen sem, da mi je uspelo izgubiti 20 kilogramov, še bolj pa na to, da sem spremenil svoje navade in našel ravnovesje med družino, delom in športom,« pravi. Dodaja, da se danes počuti bistveno bolje kot pred leti. »Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25 in to je zame največja zmaga,« je zaključil. Njegova preobrazba tako ni ostala le pri številki na tehtnici, ampak jo sam vidi predvsem kot vrnitev k bolj urejenemu življenju. Po njegovih besedah je ključ v vztrajnosti in dolgoročnih navadah, ne v hitrih rešitvah. Prav to sporočilo zdaj želi prenesti tudi na ljudi, s katerimi dela kot trener.

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