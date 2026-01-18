Zala Klopčič, slovenska vplivnica, politična aktivistka in predsednica društva Nova smer, je ponovno razgrela javnost z najnovejšo objavo na družbenem omrežju Instagram, v kateri je označila socializem za »največji scam ever«, oziroma v prevodu največjo prevaro doslej. Po tem, ko je pred kratkim delila veselo osebno novico – da je 1. januarja postala mama hčerke Marine – so se njene besede v političnem videu hitro razširile med sledilci in v političnih krogih.

V videu, posnetem v domačem ambientu dnevne sobe pred novoletno okrašeno smreko, je članica Slovenske demokratske stranke izpostavila svojo poanto: »Ok, pazite to! Če imaš ti podjetnika z 20 tisoči evri, in mu ti ta denar vzameš. Dobi 20 ljudi po tisoč njegovih evrov in na ta način ti dobiš 20 novih volivcev, izgubiš pa samo enega. In to je največji scam zgodovine. Reče se mu socializem.« Samo po sebi se ob tem postavlja vprašanje, ali je tako skušala pojasniti svojo kritiko idej vladnih politik in prepričanj določenih levih ekonomskih pristopov? Vsekakor je njena objava povzročila silovite odzive, objavljamo le nekatere izmed njih.