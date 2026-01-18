  • Delo d.o.o.
ZALA KLOPČIČ

Članica Janševega podmladka o 'največji prevari v zgodovini', sledilci pa: »Sram naj te bo« (VIDEO)

Objava Zale Klopčič je povzročila silovite odzive, objavljamo le nekaj izmed njih.
Zala Klopčič FOTO: Instagram
Zala Klopčič FOTO: Instagram
S. N.
 18. 1. 2026 | 19:32
 18. 1. 2026 | 19:57
A+A-

Zala Klopčič, slovenska vplivnica, politična aktivistka in predsednica društva Nova smer, je ponovno razgrela javnost z najnovejšo objavo na družbenem omrežju Instagram, v kateri je označila socializem za »največji scam ever«, oziroma v prevodu največjo prevaro doslej. Po tem, ko je pred kratkim delila veselo osebno novico – da je 1. januarja postala mama hčerke Marine – so se njene besede v političnem videu hitro razširile med sledilci in v političnih krogih.

V videu, posnetem v domačem ambientu dnevne sobe pred novoletno okrašeno smreko, je članica Slovenske demokratske stranke izpostavila svojo poanto: »Ok, pazite to! Če imaš ti podjetnika z 20 tisoči evri, in mu ti ta denar vzameš. Dobi 20 ljudi po tisoč njegovih evrov in na ta način ti dobiš 20 novih volivcev, izgubiš pa samo enega. In to je največji scam zgodovine. Reče se mu socializem.« Samo po sebi se ob tem postavlja vprašanje, ali je tako skušala pojasniti svojo kritiko idej vladnih politik in prepričanj določenih levih ekonomskih pristopov? Vsekakor je njena objava povzročila silovite odzive, objavljamo le nekatere izmed njih.

  • »Socializem je ideja, ki na papirju zveni kot pravljica, v praksi pa se je pogosto sprevrgla v nočno moro. Resnica je, da nobena država ni dolgoročno preživela brez tržnega gospodarstva. Zakaj? Ker brez osebne motivacije in konkurence sistem preprosto zaspi.«
  • »Dobiš tudi enega človeka, ki mu je malenkost težje v življenju, in 20 ljudi, ki jim je veliko lažje preživeti. Zmaga, po mojem mnenju. Ampak za ljudi tako privilegirane, kot si ti, razumem, da imate velikokrat slepo točko za probleme revnih.«
  • »Sram naj te bo, res nimaš 'podna' ...«
  • »Odlično povedano Zala!«
  • »V času socializma nismo šli vsi na dopust in nekajkrat na leto na razne počitnice, sploh ne otroci s kmetij, toliko v poduk neukim. Delo pa v teh časih samo išče ljudi, ki bi radi delali.«
  • »Socializem super deluje, dokler ne zmanjka denarja. Še nikoli v zgodovini ni bil trajnosten. Pa razlika v praksi tega primera je še, da vzamejo podjetniku 20.000 evrov in dajo 20 ljudem vsakemu 500 evrov, 10.000 evrov pa izgine.«

Zala KlopčičSDSdružbena omrežjaSlovenijasocializempolitikainstagram
