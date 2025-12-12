Razkrinkali direktorico RTV Slovenija: je javnosti lagala o Evroviziji?

RTV Slovenija je konec novembra objavila svoj programsko-produkcijski načrt za leto 2026, v katerem je razvidno, da sodelovanje na Evroviziji ni predvideno, hkrati pa niti prenos same prireditve. Dokument je bil javno objavljen 26. novembra, kar pomeni, da je bila odločitev sprejeta pred začetkom kakršnekoli evropske polemike o Izraelu in njegovi morebitni vključitvi. Po objavi novice nekaterih medijev so se že hitro začele pojavljati trditve, da naj bi šlo za politični bojkot Izraela.

Izrael je sodelovanje potrdil šele decembra

Potrditev Izraelu, da lahko sodeluje na Evroviziji 2026, je namreč Evropska radiodifuzna zveza izdala šele 4. decembra, skoraj teden dni po tem, ko je RTV že uradno predstavila svoj načrt brez Eme in brez prenosa tekmovanja. To preprosto pomeni, da morebitni »protest iz solidarnosti« tej odločitvi na noben način ni mogel zares botrovati. Vprašanje se je pojavilo tudi med bralci priloge Vikend, ki je na RTV naslovila nekaj vprašanj.

Prejet odgovor je bil zelo suhoparen, a hkrati drugačen od pričakovanega - odločitev naj bi bila »del rednega načrtovanja programa, kjer se upoštevajo uredniške presoje, finančne možnosti in dolgoročne usmeritve zavoda.«

Od kje je zgodba torej sploh dobila politični prizvok?

Dejstvo je, da RTV v času sprejemanja odločitve še ni mogla vedeti, ali bo Izrael nastopil ali ne, zato je razlaga o bojkotu nedosledna. Za povrh je treba poudariti tudi to, da so bili šele odzivi iz tujine tisti, ki so sprožili širšo debato o politični dimenziji Evrovizije 2026. Medtem ko je bil slovenski izpad iz tekmovanja v resnici posledica finančnih rezov in uredniške presoje, so se tako očitno ustvarili pogoji za napačno interpretacijo in hitro širjenje teorije o bojkotu, ki pa je, zelo prikladno, ni nihče korektiral.