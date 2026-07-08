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USPEŠNA DRUŽINA

Čuka Jožeta Potrebuješa doletela velika čast, ne boste verjeli, kaj je postal

Veliko priznanje za člana Čukov in pomemben akademski uspeh njegove starejše hčerke sta poskrbela za dvojno slavje.
Jože je postal častni občan občine Dobrova - Polhov Gradec. FOTO: OSEBNI ARHIV

Jože je postal častni občan občine Dobrova - Polhov Gradec. FOTO: OSEBNI ARHIV

Starejša hči Petra Potrebuješ je ponosno pokazala magistrsko nalogo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Starejša hči Petra Potrebuješ je ponosno pokazala magistrsko nalogo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Družina Potrebuješ ima veliko razlogov za veselje in ponos. FOTO: OSEBNI ARHIV

Družina Potrebuješ ima veliko razlogov za veselje in ponos. FOTO: OSEBNI ARHIV

Eva Potrebuješ je stopila na samostojno pot s skladbo Jaz padam. FOTO: OSEBNI ARHIV

Eva Potrebuješ je stopila na samostojno pot s skladbo Jaz padam. FOTO: OSEBNI ARHIV

Jože je postal častni občan občine Dobrova - Polhov Gradec. FOTO: OSEBNI ARHIV
Starejša hči Petra Potrebuješ je ponosno pokazala magistrsko nalogo. FOTO: OSEBNI ARHIV
Družina Potrebuješ ima veliko razlogov za veselje in ponos. FOTO: OSEBNI ARHIV
Eva Potrebuješ je stopila na samostojno pot s skladbo Jaz padam. FOTO: OSEBNI ARHIV
Mojca Marot
 8. 7. 2026 | 06:50
2:59
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Družina Potrebuješ ima te dni kar dva razloga za slavje. Medtem ko se član skupine Čuki Jože Potrebuješ intenzivno pripravlja na začetek nove narodnozabavne oddaje, ki jo bomo jeseni spremljali na Planet TV, ga je pred dnevi doletela velika čast. Na občinski proslavi občine Dobrova - Polhov Gradec, kjer sprva sploh ni slutil, da bo prav on v središču pozornosti, je prejel naziv častnega občana.

Skupina Čuki je pod njegovim vodstvom prejela številne glasbene nagrade in priznanja ter ohranila veliko priljubljenost med različnimi generacijami poslušalcev.

Priznanje so mu podelili za izjemne dosežke na glasbenem področju ter za izjemen prispevek k ugledu občine Dobrova - Polhov Gradec v Sloveniji in tujini. Pobudnika za podelitev naziva, Majda in Robert Kržič, sta v obrazložitvi poudarila, da je Jože Potrebuješ eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov z dolgoletno ustvarjalno potjo in ustanovni član priljubljene skupine Čuki. »Je avtor številnih glasbenih uspešnic, ki so zaznamovale slovensko zabavno glasbo in postale stalnica na radijskih postajah ter družabnih dogodkih. Poleg glasbenega ustvarjanja je znan tudi po pisanju besedil, organizaciji projektov in sodelovanju pri dobrodelnih ter otroških programih. Skupina Čuki je pod njegovim vodstvom prejela številne glasbene nagrade in priznanja ter ohranila veliko priljubljenost med različnimi generacijami poslušalcev. Poleg festivalskih nagrad so Čuki dosegli tudi izjemen komercialni uspeh, saj so nekateri njihovi albumi dosegli zlato naklado in več deset tisoč prodanih izvodov. Jože Potrebuješ se rad vrača med sokrajane ob prireditvah, kot so Dan na Dobrovi, slovesnosti v župniji Dobrova ter dogodki, ki jih organizirajo gasilska in turistična društva v občini,« sta zapisala v obrazložitvi.

Slavila tudi hčerka

Listino častnega občana mu je izročil župan občine Dobrova - Polhov Gradec Jure Dolinar. V družini Potrebuješ pa so slavili še en pomemben dosežek. Le nekaj dni po očetovem priznanju je starejša hči Petra na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani uradno prejela naziv magistrice predšolske vzgoje. V magistrskem delu je raziskovala stališča vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do igre v gozdu in na vrtčevskih igriščih.

Čuki medtem nadaljujejo pestro koncertno poletje z nastopi na veselicah in drugih dogodkih po vsej Sloveniji. Na številnih odrih se jim bo pridružila tudi mlajša Jožetova hči Eva, ki je pred kratkim predstavila svojo prvo samostojno skladbo Jaz padam. Videospot za pesem je na YouTubu zbral že več kot četrt milijona ogledov. Eva sicer nastopa že od otroštva, v zadnjih letih pa je pogosto pela tudi s Čuki, s katerimi je posnela uspešnico Tišlarski pozdrav. 

Starejša hči Petra Potrebuješ je ponosno pokazala magistrsko nalogo. FOTO: OSEBNI ARHIV
Starejša hči Petra Potrebuješ je ponosno pokazala magistrsko nalogo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Družina Potrebuješ ima veliko razlogov za veselje in ponos. FOTO: OSEBNI ARHIV
Družina Potrebuješ ima veliko razlogov za veselje in ponos. FOTO: OSEBNI ARHIV

Eva Potrebuješ je stopila na samostojno pot s skladbo Jaz padam. FOTO: OSEBNI ARHIV
Eva Potrebuješ je stopila na samostojno pot s skladbo Jaz padam. FOTO: OSEBNI ARHIV

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