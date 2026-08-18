Čuki niso mogli verjeti, kaj jih je pričakalo po koncertu: od navdušenja so kar zaplesali (VIDEO)

Po dobrem koncertu se prileže dobra večerja, Čuke pa je po nastopu na Škofijah v zaodrju čakalo prav posebno presenečenje. Namesto čevapčičev, ki so jih očitno že dodobra vajeni, so jih tokrat pričakali kalamari. Simpatičen trenutek so člani skupine ujeli tudi na video in ga delili s svojimi sledilci na Instagramu. Že ob prihodu v zaodrje je bilo jasno, da jih je večerja prijetno presenetila. Ko so ugotovili, da jih čakajo kalamari, so začeli navdušeno vzklikati, Jernej Tozon pa je od veselja kar zaplesal.

»Tudi to je razlog, da se veselic na primorskih koncih tako zelo veselimo,« so hudomušno zapisali ob posnetku in sledilce vprašali, ali so tudi sami letos že jedli kalamare. »Škofije, hvala za super večerjo in žur,« so še dodali. Po večernem nastopu in zasluženi primorski pojedini jih je že naslednji dan čakal nov nastop – tokrat na Rogli.