DRUŽINA

Čustvena izpoved Melanije Trump: razkrila doslej neznane podrobnosti o svoji družini

Melania Trump razkrila redko podrobnost o Barronovi vezi s pokojno babico: zbližali so ju slovenščina, kuhanje in spomini.
Donald in Melania Trump s sinom Barronom ter njenima staršema Amalijo in Viktorjem Knavsom odhajajo na Florido za zahvalni dan novembra 2019. FOTO: Yuri Gripas Reuters

Alamija in Viktor Knavs sta ameriška državljana postala leta 2018. FOTO: Reuters 

Melanijina mama Amalija Knavs je Barronu približala slovensko kulturo. FOTO: Douliery Olivier/abaca Douliery Olivier/abaca

 11. 5. 2026 | 08:25
 11. 5. 2026 | 10:10
Prva dama Melania Trump se je v pogovoru za USA Today spomnila vpliva svoje pokojne matere Amalije Knavs na njenega edinca Barrona. Razkrilaje redko podrobnost o tesni vezi, ki jo je njen 20-letni sin Barron Trump imel s svojo pokojno babico.

V redkem pogovoru za USA Today je prva dama povedala, da je njena mati Amalija, ki je umrla leta 2024, Barronu pomagala ohraniti »močno povezavo s slovenskimi koreninami« – skozi hrano, jezik in knjige.

Kot je znano, Melanijina družina prihaja iz Sevnice. Prva dama se je tam rodila leta 1970, ameriško državljanstvo pa je pridobila leta 2006, potem ko se je poročila s takratnim nepremičninskim mogotcem  Donaldom Trumpom. Ko se je družina Trump podala v politiko, je Melania v ZDA pripeljala tudi svoja starša. Njena mati Amalija in oče Viktor Knavs sta ameriška državljana postala leta 2018.

Melania je odnos med svojim edinim sinom Barronom in svojo materjo opisala kot »čaroben«. Povedala je, da je Barron kot otrok s starimi starši govoril slovensko. »Barron in moja mama sta imela čudovito vez prek slovenskega jezika, lepo povezavo, ki slavi njuno dediščino,« je povedala za USA Today. »Ker sta govorila isti jezik, sta se lahko sporazumevala globoko in pomenljivo.«

Amalija je po Melanijinih besedah Barronu v New Yorku približala slovensko kulturo tudi tako, da mu je pripravljala »tradicionalne slovenske jedi« in mu brala zgodbe iz svojega otroštva. »Vsaka zgodba, ki jo je prebrala Barronu, je spodbudila njegovo domišljijo, vsaka igra, ki sta jo igrala, pa je okrepila njuno vez. Njeni okusni obroki so bili več kot le hrana; bili so praznovanje povezanosti,« je povedala prva dama.

Melania je dodala, da je ob poslušanju Barronovega in Amalijinega skupnega smeha občutila neizmerno veselje. »Rada sem ju opazovala,« je dejala. »Predanost mojih staršev je nenadomestljiva in me navdihuje, da enako nudim Barronu, ko stopa po svoji poti,« je še dodala. O odnosu med Amalijo in Barronom je Melania govorila že leta 2024 v intervjuju za Fox News Channel. Takrat je povedala, da se je njena mati za selitev v ZDA odločila predvsem zato, da bi bila bližje vnuku.

»Njeno življenje v Sloveniji je bilo čudovito,« je dejala, a dodala: »Ko se je rodil Barron, je postal njen svet.«

Ko je govorila o prvem predsedniškem mandatu svojega moža, ki se je začel, ko je bil Barron star komaj deset let, je Melania dejala: »Bila je skoraj kot druga mama, zlasti zaradi mojega urnika v Beli hiši in vseh obveznosti.«

»»Med njima se je spletla neverjetna vez. Amalija in Barron sta imela odnos, kakršnega ni mogoče primerjati z nobenim drugim.««

