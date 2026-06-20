Čustvena izpoved Senidah: »Ostala sem brez očeta, ko sem bila stara štiri leta«

Glasbena zvezdnica Senidah je v podkastu IN Magazin iskreno spregovorila o svojem otroštvu in odraščanju brez očeta. Pevka, ki navdušuje občinstvo po vsej regiji, je razkrila, da je očeta izgubila pri komaj štirih letih, posledice te izgube pa je začela zares dojemati šele pozneje. »Potem rasteš, greš v vrtec in šolo, vidiš, da imajo drugi oba starša, ti pa samo enega. To ti je čudno,« je priznala.

Čeprav je bila izguba očeta velika življenjska preizkušnja, poudarja, da ji v otroštvu ni manjkalo ljubezni. Za to je bila zaslužna predvsem njena mama, ki je po moževi smrti prevzela obe starševski vlogi. »Imela sem zelo močno mamo, ki mi je bila hkrati mama in oče. Zato mi ni nič manjkalo, res sem bila deležna ogromno ljubezni,« je povedala pevka. Pomembno vlogo v njenem življenju je odigral tudi mamin brat, ki je po njenih besedah postal nekakšna očetovska figura njej in njeni sestri. »Res se je našel za obe in nama stal ob strani,« se je spomnila.

Senidah sicer redko govori o svojem zasebnem življenju, zato je njena iskrena izpoved v podkastu pritegnila veliko pozornosti. Zvezdnica je pokazala tudi bolj ranljivo plat svoje osebnosti ter razkrila del življenjske zgodbe, ki je pomembno zaznamovala njeno odraščanje. Kljub težkim okoliščinam iz otroštva je danes ena najuspešnejših glasbenic na območju nekdanje Jugoslavije, njeni videospoti pa redno dosegajo milijonske oglede.