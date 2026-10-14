Čustveni Luka Basi: trenutek, ki se ne more primerjati z nobenim drugim

Slovenski pevec Luka Basi je doživel enega najlepših trenutkov svoje glasbene kariere. Na velikem jubilejnem koncertu ob desetletnici ustvarjanja v mariborski dvorani Tabor se mu je na odru pridružil sedemletni sin Tai. Posnetek je delil na družbenih omrežjih in ob njem zapisal: »Tata & sine. To je bil najlepši moment v moji karieri. Hvala, ker ste Taia tako lepo sprejeli.«

Tai se mu je na odru najprej pridružil s kitaro pri pesmi Kad postaneš drugome žena, nato pa je tudi sam zapel skladbo Ti si moja prva ljubav. Občinstvo je njun nastop sprejelo z navdušenjem. Za pevca, ki je v desetih letih nastopal na številnih odrih, je bil to trenutek, ki ga ne more primerjati z nobenim drugim. Luka Basi, čigar pravo ime je Matej Prikeržnik, si je družinsko življenje ustvaril s pevko Nastjo Gabor. Par se je poročil julija 2024 na slovenski obali, v zakonu pa sta se razveselila dveh otrok, sina Taia in hčerke Tie.