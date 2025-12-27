  • Delo d.o.o.
NA SNEMANJU ZADNJE ODDAJE

Poglejte čustveno slovo Japajade šova po zgolj dveh sezonah, kljub dobri gledanosti je konec (FOTO)

Za leto 2026 na RTV pripravljajo novo, a termin predvajanja še ni znan.
Zaigrali so številni najboljši harmonikarji, mentorji in učitelji, ki bodo drugo leto sodelovali pri postavljanju Guinnessovega rekorda v Velenju.

Robert Goter in Niko Poles, ki bo iz Primorske in Hrvaške v Velenje prav tako pripeljal veliko svojih harmonikarjev.

Brez Alfija Nipiča ni dobre oddaje, tokrat je zapel venček uspešnic ob spremljavi številnih harmonikarjev.

Gašper Bergant in Aleš Novak sta skrbela za humoristične vložke v drugi sezoni oddaj.

Dejan Vunjak in Lucija Vrankar sta se prvič uspešno prelevila v voditeljski par.

Mojca Marot
 27. 12. 2025 | 07:25
 27. 12. 2025 | 07:26
V Studiu VPK v Ljubljani je ekipa Japajade šova pred božičem posnela še zadnjo epizodo razvedrilne zabavno-glasbene oddaje Japajade šov. Ogledali smo si jo na Televiziji Slovenija dan po božiču, v petek, 26. decembra. »Oddajo Japajade šov smo v letu 2025 predvajali po uspešno opravljenem javnem razpisu RTV za koprodukcijsko sodelovanje pri realizaciji serije razvedrilnih oddaj. Razpis je bil objavljen zgolj za leto 2025 oziroma za 28 oddaj. Pri načrtovanju programa za leto 2026 in ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev se za novi razpis nismo odločili,« so na naše vprašanje, zakaj se oddaja, ki je dosegala dobro gledanost (v povprečju skoraj 6,5 odstotka oziroma 123.200 gledalcev, starejših od štirih let, kar je 15 odstotkov vseh gledalcev), po novem letu umika iz programa. V tako imenovanem prime timu pa Televizija Slovenija na prvem programu načrtuje le še produkcije oddaj Inkognito, Joker in Kaj dogaja?

»V jesenskem delu sezone načrtujemo tudi novo šov oddajo v lastni produkciji,« še odgovarjajo iz službe za odnose z javnostmi javne televizije. Na izrecno vprašanje, ali to pomeni, da na prvem ali drugem programu ne bo več niti ene oddaje z narodnozabavno glasbo, pa so odgovorili: »V vsakem primeru bomo tudi v letu 2026 poskrbeli za lastno produkcijo oddaj z narodnozabavno in ljudsko glasbo, kar je tudi zapisano v predlogu programsko-poslovnega načrta, a termin predvajanja trenutno še ni znan.« Bomo pa januarja na TV Slovenija spremljali koncert Prifarskih muzikantov, vse druge koncerte pa le v primeru uspešnega nakupa in prenosa pravic za predvajanje na TV Slovenija.

Na snemanju tako prve kot tudi zadnje oddaje smo bili tudi mi. Slovo je bilo čustveno, Jože Potrebuješ, avtor in soscenarist oddaje, ni zmogel zadržati solz. »Mi smo to, da smo izbrani in bomo snemali novo oddajo za nacionalno televizijo, izvedeli 7. januarja, prva pa je bila na ekranu že 21. februarja. Če takrat odgovorni urednik Mario Galunič ne bi verjel v nas, to ne bi bilo izvedljivo. Postaviti novo avtorsko oddajo z novimi voditelji, kar je bila želja vodstva televizije, novo sceno, imenom in humoristi terja vsaj pol leta priprav. V mesecu in pol povprečni ansambel še ene pesmi ne more posneti, kaj šele pripraviti oddajo takšnega formata,« je spomnil Jože, ki je oddaje pripravljal s produkcijsko hišo Cut production, ki je bila izbrana na razpisu. Tako prvo kot drugo sezono so teme v oddaji posvetili slovenskemu podeželju. V prvi so predstavljali slovenske kmete in izbrali naj kmeta, v drugi so izbirali kmetice in prav tako izbrali naj kmetico. Oziroma na koncu so oba izbrali tudi gledalci s telefonskim glasovanjem. Prvič sta kot voditeljski par pred kamere stopila dobro znani glasbenik Dejan Vunjak in Lucija Vrankar. Ta je na televiziji sicer čisto svež obraz, a je zelo priljubljena med mladimi, ki jo poznajo z družbenih omrežij, glasbeniki pa zadnje mesece tudi kot voditeljico radia Frajer. V zadnji, finalni oddaji je med drugim nastopilo kar 40 harmonikarjev – mentorjev in učiteljev priljubljenih frajtonaric, ki bodo sodelovali v projektu Roberta Goterja in se mu pridružili 17. maja 2026 na Visti v Velenju, kjer se bodo trudili podreti Guinnessov rekord v najbolj številni zasedbi harmonikarjev na enem mestu. Zbrati se jih mora več kot 5300, v Velenju jih pričakujejo okoli 5500. 17. avgusta se jih je namreč v Tachengu na Kitajskem zbralo 5282 in s to številko so Kitajci trenutno zapisani v Guinnessovi knjigi. 

Japajade šovRTV Slovenijaslovo
