Poglejte, kako je Damjan Murko osrečil 400 Slovenk (FOTO)

Ekipa SingAlong Slovenija, ki jo sestavljajo vplivnica Maša Črešnik, radijka in komičarka Tanja Kocman, make up artistka Mateja Adamović Naberšnik ter didžejka Snupee Maja, je pripravila že četrto tradicionalno zabavo za ženske, kjer dame z namišljenimi mikrofoni v roki v en glas prepevajo največje uspešnice. Vsakič znova jih kot gost večera preseneti nekdo s slovenske scene. Prva je bila Katarina Samobor, pevka skupine Tabu, sledila sta ji še 6pack Čukur in Domen Kumer, četrtič pa se je na posebnem božičnem sing alongu v mariborskem Trustu pojavil Damjan Murko. 400 vstopnic je bilo takoj razprodanih, dame pa so pred vrati nekoč največjega mariborskega zabavišča čakale tudi slabo uro.

Admira Furman, Icona Celje, Darja Zupanc, Dan Kuchen, Anja Šemrov in Tina Baloh so prišle zadnje in počakale v dolgi vrsti pred Trustom.

Mateja Adamović Naberšnik, SingAlong, in Marko Safran Hausi, vodja Trust Maribor

»To si želim za svojo dekliščino. Žensko druženje, nabito z energijo in brez moških,« je asociacijo na začetke opisala Maša Črešnik. »Mateja je idejo nadgradila in v ekipo pripeljala še Tanjo ter Majo. Za nami so že štirje uspešni projekti, ko okoli 400 žensk vsakič iz vsega srca prepeva pesmi, ki jih sicer pojemo na skrivaj. To me za mesec dni napolni z energijo,« je dodala. S tem se strinja tudi Maja, ki pravi, da je vedno imela željo po res dobrem ženskem žuru. »Ženske vemo, kdaj trpimo in kdaj si ob strani stojimo. Najbolj všeč mi je to, da ni medsebojnega obsojanja, naj vsaka ženska zapoje iz dna duše in tisto, kar ji je všeč. Povezovanje pa je glavno vodilo sing alonga, saj bo prvi v letu 2026 v Ljubljani,« pravi Naberšnikova.

Maša Črešnik, Tanja Kocman in Snupee Maja