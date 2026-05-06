Damjan Murko pokazal srce in razkril skrivnost ljubezni, ki traja skoraj dve desetletji (FOTO)

Slovenski estradnik Damjan Murko je tokrat presenetil povsem drugače – brez provokacij, brez škandala, a z izpovedjo, ki je marsikomu segla naravnost v srce. Na družbenem omrežju Instagram je ob 18. obletnici poroke z ženo Majo objavil ganljiv zapis o njuni ljubezni. Par je obletnico praznoval v romantičnem ambientu Kobilarna Lipica, kjer sta si – sodeč po objavljenih fotografijah – privoščila miren oddih daleč od vsakodnevnega vrveža. Na posnetku se držita za roke, nasmejana in povezana kot na začetku njune zgodbe.

»18 let ljubezni, razumevanja, vzponov in tudi kakšnih padcev, ampak vedno skupaj. Včeraj sva praznovala najino polnoletnost zakona, tukaj v čudoviti Lipici, še bolj čutim, kako neizmerno hvaležen sem, da te imam ob sebi. Nisi samo moja žena. Si moj mir, moja podpora, moj dom. Hvala, ker si bila z mano v vseh trenutkih, ko je bilo najlepše in tudi takrat, ko ni bilo lahko. Prav zaradi tega sva danes še močnejša. Ljubezen ni popolna …, ampak če je prava, traja. In najina traja že 18 let,« je zapisal Murko in s tem sprožil plaz odzivov. Pod objavo so se vsule čestitke, sledilci pa so si bili enotni – takšne ljubezni se ne vidi vsak dan.

Murko, ki je sicer znan po tem, da rad šokira in izziva, v zadnjem času ostaja izjemno aktiven. Poleg nastopov po Sloveniji redno skrbi za pozornost s svojimi tradicionalnimi koledarji, ki vsako leto dvignejo veliko prahu in se kljub (ali prav zaradi) drznih motivov hitro razprodajo. Ob tem ostaja stalnica na družbenih omrežjih, kjer zvesto deli utrinke iz zasebnega in poslovnega življenja. Čeprav ga javnost pogosto vidi kot kontroverznega šovmana, je tokrat pokazal povsem drugo plat – moža in partnerja, ki po 18 letih še vedno verjame v ljubezen. In če sodimo po odzivih, je s tem zadel v polno.