DIAMANTNA POROKA

Damjan Murko presenetil stare starše: »Čas je, da jima vsaj delček vrnem« (FOTO)

Babico in dedka je pripeljal na kraj, kjer sta si pred 60 leti obljubila večno ljubezen.
A. K.
 1. 1. 2026 | 07:50
Babica in dedek štajerskega pevca Damjana Murka sta nedavno praznovala diamantno poroko. Ob tem jubileju ju je vnuk odpeljal na isti kraj, kjer sta pred šestimi desetletji dahnila usodni da. »Vse življenje sta skrbela zame in čas je bil, da jima vsaj delček tega vrnem. V življenju pride trenutek, ko začutiš, da se krog zapira. Da je prišel čas, da se zahvališ tistim, ki so te oblikovali, varovali in ti stali ob strani takrat, ko še nisi znal niti prav povedati, kaj čutiš. To meni pomenita babica in dedek,« je za Slovenske novice povedal Damjan Murko. Dodal je, da sta vse življenje skrbela zanj. »Ne samo z dejanji, ampak z vrednotami, nasveti, s toplino in potrpežljivostjo. Vedno sta bila tam, v dobrih in težkih trenutkih. In ko sta letos praznovala 60 let zakona, sem vedel, da si zaslužita nekaj zares posebnega. Nekaj, kar bo povedalo vse tisto, česar besede včasih ne zmorejo.« 

Obred so pripravili na istem kraju, kjer sta se poročila pred šestimi desetletji, v cerkvi Sv. trojice v Slovenskih goricah. »Že sama misel na to je bila izjemno ganljiva. Simbolika je bila močna: ista cerkev, ista ljubezen, ista zaveza, le čas je pustil svoje sledi, ki pa so njuno zgodbo naredile še lepšo. Obred je vodil župan David Klobasa, cerkev pa je napolnila angelska interpretacija Ave Marije v izvedbi Isaaca Palme, ob kateri se je orosilo marsikatero oko,« nam je zaupal ponosni vnuk.

Pripeljala sta se z limuzino

Seveda njegova babica in dedek nista vedela, kaj ju čaka. »Ko sta se pripeljala z limuzino, sta bila iskreno presenečena. Ta trenutek je sprožil val navdušenja, saj tudi med gosti nihče ni pričakoval takšnega prihoda. Ko sta stopila iz limuzine, so Razigrani poskrbeli za takte domačih pesmi, vzdušje pa je v hipu postalo praznično, toplo in domače,« opisuje vzdušje. Pevec nam je zaupal, da njun zakon ni bil pravljica brez preizkušenj. »Življenje je risalo svoje krivulje, včasih strme, včasih boleče. Prav zato sta mi skozi leta dala ogromno dragocenih nasvetov: kako krmariti med zakonskim življenjem, družino, delom in samim sabo. Naučila sta me, da ljubezen ni samoumevna, da zahteva spoštovanje, pogovor in predvsem vztrajnost. Sta moj vzor in steber. Sta dokaz, da prava ljubezen obstaja in da lahko traja vse življenje,« je še dejal o svojih največjih vzornikih in podpornikih. To praznovanje je bilo torej najmanj, kar jima je lahko dal. »Majhen poskus, da jima povrnem del vsega, kar sta dala meni. In ko smo pozneje praznovali še dolgo v noč ob zvokih dua Sinji galeb, sem ju opazoval, nasmejana, povezana, hvaležna. Ker 60 let zakona res ni mačji kašelj. Je življenjsko delo. In ljubezen, ki si zasluži poklon,« zaključi.

Damjanova babica in dedek sta praznovala 60 let zakona. FOTO: KRISTJAN ŠMIGOC - KRIKO
Damjan Murko z ženo Majo FOTO: KRISTJAN ŠMIGOC - KRIKO
Ave Mario je izvrstno odpel pevec Isaac Palma. FOTO: KRISTJAN ŠMIGOC - KRIKO
