»Danes bi praznovala na glas«: Ana Tavčar po desetih letih razkrila, kaj bi storila drugače (FOTO)

Ana Tavčar ni le televizijska voditeljica, ampak tudi doktorica jezikoslovja. Pred natanko desetimi leti je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo in študij zaključila z izjemnim povprečjem 10,0. Le nekaj mesecev pozneje je napredovala tudi na Univerzi v Ljubljani. Ob objavi starih posnetkov je zapisala, da takrat svojega dosežka skoraj ni proslavila.

Natanko pred desetimi leti sem na vroč poletni dan zaključila doktorsko disertacijo iz jezikoslovja in doktorirala s povprečno oceno 10,0. Nekaj mesecev pozneje sem napredovala na Univerzi v Ljubljani. Če bi se to zgodilo danes, bi verjetno praznovala glasno in ponosno. Takrat sem se preprosto naslednji dan tiho vrnila na delo in nadaljevala svoje vsakodnevne obveznosti.

Ob pogledu nazaj razmišlja predvsem o letih vztrajnosti, ki so bila potrebna za dosego cilja. Priznala je, da se včasih vpraša, ali bi danes zmogla še enkrat prehoditi enako zahtevno pot. Kljub temu pa je prepričana, da jo je prav to obdobje oblikovalo. Dodala je, da bi danes ravnala drugače.

Ko danes gledam nazaj, razmišljam o moči, trmi, odločnosti in vztrajnosti, ki so me nosile skozi tista leta. Študij, potovanja v Nemčijo in nazaj, raziskovanje, pisanje, popravljanje, ponovno raziskovanje … in vseh žrtvah na tej poti. Vem pa nekaj zagotovo – brez te poti, brez tega znanja in brez vseh let vztrajnosti danes ne bi bila tam, kjer sem, niti ne bi bila to, kar sem. Za to sem globoko hvaležna. Ponosna. Skromna. In tiho, za vedno srečna.

Tavčarjeva je sicer javnosti najbolj znana kot dolgoletna voditeljica oddaje Dobro jutro na RTV Slovenija. Poleg televizijske kariere je zgradila tudi uspešno akademsko pot na področju germanistike in jezikoslovja, letos pa je po skoraj dveh desetletjih zapustila nacionalno televizijo in se podala v nove poslovne izzive.