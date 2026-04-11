Danes na sporedu najbolj brutalen del serije o Trobcu doslej, režiser Gorkič priznava: »Znam iti čez mejo«

Danes bo na nacionalni televiziji predvajan peti del nove serije o serijskem morilcu Metodu Trobcu, ki je zadnje štiri sobote premierno predvajana za oči širše javnosti. Da bo današnji del še posebno zanimiv, pravi tudi režiser serije Tomaž Gorkič, saj priznava, da je to najbolj intenziven del doslej. Na Facebooku je zapisal: »Če se vam je slučajno do zdaj zdelo, da je Metodovo nasilje dokaj milo, in recimo temu v mejah normale, je v tem delu tega konec.« Dodal je tudi dramatičen komentar direktorja fotografije Miloša Ćidrsa, ki je po ogledu prizora komentiral: »Pri sceni z ...(kvarnik)... si šel pa malo čez. Nisem mogel gledat,« kar je Gorkič komentiral: »Če kaj znam, pa definitivno znam iti čez mejo.«

Režiser pojasnjuje, da je šel sicer čez mejo le v umetniški predstavitvi, a poudarja resnost tematike: »Pravo nasilje ni nekaj, kar lahko olepšujemo, romantiziramo, poveličujemo, se naslajamo ali pa celo nekaj, kar bi bilo 'kul', temveč je dejanje s smrtonosnimi posledicami in nepopravljivimi travmami,« je zapisal, podobno je tudi že pred časom povedal za Slovenske novice: »Ne gre za poveličevanje, temveč prikaz, kako se družba odzove na takšne situacije, kako je slepa za nekatere stvari in urgira šele, ko je prepozno.« Tokrat je v svoji objavi napisal še: »Zapiranje oči in zatiskanje ušes pred nasiljem žal tega ne bo odpravilo.«

V petem delu serije protagonist, ki ga upodablja mladi igralec Svit Stefanija, doživlja zasebne in psihične krize, ki postajajo vse hujše. Njegovo stanje se hitro slabša, policija pa se spopada z naraščajočim številom prijav o izginulih osebah.