SPOMINI

Danijel Šmid - Danny opisal izkušnjo lastne smrti: »Umrl sem!«

Danijel Danny Šmid razkriva, kako so ga umaknili z ekranov, kako je dvakrat preživel klinično smrt in zakaj zdaj vstopa v boj za upokojence.
58-letni vedeževalec Danijel Šmid Danny. FOTO: Osebni Arhiv
58-letni vedeževalec Danijel Šmid Danny. FOTO: Osebni Arhiv
N. Č.
 24. 2. 2026 | 17:47
 24. 2. 2026 | 17:47
2:42
Pionir slovenskega televizijskega vedeževanja Danijel Šmid Danny je v podkastu Iztoka Gartnerja odkrito spregovoril o padcu, ki ga je prizadel po 15 letih vodenja oddaje Dannyjeve zvezde. Oddajo je ustvarjal skupaj z astrologinjo, pokojno Meto Malus.  »Skupaj sva bila tim. Njo so ravno tako na grd način postavili stran. Oba so umaknili,« se spominja obdobja, ko se mu je svet obrnil na glavo. Sodelavko je pozneje zadela huda bolezen in smrt, njega bankrot. »Čez noč so skenslali vse pogodbe. Leta sem se pobiral,« pravi. Dodaja, da so mu vse oddaje, posnete do leta 2005, izbrisali. »Dajmo rečt, da so rabili trakove.«

Danes 58-letni Danny brez zadržkov govori tudi o zdravju. Preživel je dva infarkta. Ob enem je bil 15 minut klinično mrtev. »Umrl sem. Videl sem samo belo svetlobo. Nimaš občutka, da si umrl. Si v nekem posebnem energetskem stanju.«

Njegov opis izkušnje je presenetljivo miren. »Tam je belina. Toplo, prijetno. Sam si. Tvoja energija je sama. Vse odgovore poznaš, vse ti je jasno. Mene tam ni strah, ker je fajn. Zanimivo je potem, ko se vrneš, prideš čez črnino, vidiš obraze in te sprašujejo, ali si v redu.« 

58-letni vedeževalec Danijel Šmid Danny. FOTO: Osebni Arhiv
58-letni vedeževalec Danijel Šmid Danny. FOTO: Osebni Arhiv

Brez olepševanja govori tudi o zasebnosti. Že dolgo živi v celibatu in pravi, da je aseksualen. »Človek se vsega navadi,« pove mirno. Dodaja, da je pred to odločitvijo poskusil »vse, res vse«, a ga spolnost ne sprošča in ne vznemirja.

Napovedal je še politični korak. Na letošnjih volitvah bo kandidiral za poslanca. Ob tem poudari, da bi bil danes že upokojen, če ga pred leti ne bi silili v avtorske pogodbe. »Na vseh televizijah, kjer sem se dolga leta pojavljal, niso želeli niti slišati o zaposlitvi. Res je sicer, da sem svoje podjetje, a sem si pokojninsko dobo začel urejati prepozno.« Zdaj v politiko vstopa, ker meni, da sedanji sistem ljudem ne zagotavlja varne starosti.

