Darja Gajšek iskreno: »Trepetali so mi zobje« (FOTO)

Strah pred zdravniki in zdravstvenimi posegi je nekaj povsem običajnega. Običajno se ljudje bojijo zobozdravnikov, pa tudi strah pred operacijami, ki potekajo v splošni anesteziji, ni nič neobičajnega. Da je z velikim cmokom v grlu prestopila prag klinike, je priznala tudi voditeljica Darja Gajšek. Obiskala jo je zaradi operacije kolena, ki je bila, je z velikim olajšanjem sporočila oboževalcem, uspešna. Mnogi so jo seveda mirili in tolažili, da bo vse v redu, je zapisala v objavi na družabnem omrežju: »Daj no, rodila si dva otroka, to bo mala malica.« A Darja se s tovrstnimi izjavami ni povsem strinjala.

»Pri porodu veš, zakaj greš skozi bolečino. Veš, da na koncu pride nekaj najlepšega. Novo življenje. Nova ljubezen. Tokrat pa me je čakala pot v neznano,« je zapisala in priznala, da jo je bilo pred operacijo tako zelo strah, da jo je »zeblo od strahu«. »Trepetali so mi zobje. Spomnim se še, kako so mi pripravili telo in koleno ... potem pa sem zaspala. Nič nisem slišala. Nič nisem čutila. Zbudila sem se s povitim kolenom in ogromnim občutkom olajšanja,« je dodala postavna svetlolaska, ki se sicer zaveda, da je pred njo še dolga pot, čaka jo namreč rehabilitacija, tudi fizioterapija, a to bo mala malica, pravi in dodaja, da je hvaležna, da je najtežji del že za njo.