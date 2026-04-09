Darja Gajšek odkrito o odhodu z RTV: »Prišel je ukaz, da se oddaje ne dela več« (VIDEO)

V podkastu Iztoka Gartnerja je Darja Gajšek podala enega bolj konkretnih in vsebinsko jasnih opisov svoje televizijske poti na RTV Slovenija, pri čemer je poudarila ključna dejstva o nastanku, uspehu in koncu oddaje Slovenski pozdrav ter kasnejših avtorskih projektih.

Kot je povedala, je oddaja dosegala visoko gledanost skozi celotno obdobje predvajanja. »Slovenski pozdrav je prinesel 14 sezon čudovitih rejtingov. Ne vem, če bo še katerakoli televizija dosegla tako lepo gledanost, kot smo jo imeli mi,« je dejala in poudarila, da ima za to tudi konkretne številke. Kljub temu je bila oddaja ukinjena: »Potem je ta zadeva šla na ukaz, da se oddaje ne dela več …« Na vprašanje, kdo je sprejel takšno odločitev, ni želela odgovarjati: »Tukaj nisem čisto pravi naslov, da bi o tem razlagala.« Iz tega je razvidno, da odločitev ni bila povezana z vsebinskimi razlogi, temveč z odločitvijo na ravni vodstva, katere ozadje ni bilo javno pojasnjeno. Ob tem je opisala tudi osebni odziv: »To je bilo meni, zemlja odpri se, vesolje odpri se,« s čimer je označila prelomni trenutek v svoji karieri.

Darja Gajšek in Iztok Gartner. FOTO: Posnetek Zaslona

Zaradi objave na družbenih omrežjih je pristala v direktorski pisarni

Po koncu Slovenskega pozdrava je Gajškova na RTV Slovenija razvila lastna projekta, oddaji Zimski pozdrav in Poletni pozdrav, ki ju je ustvarjala kot avtorica. Oddaji sta nastajali dve leti in obsegali štiri sezone, kar pomeni, da sta bili del rednega programa. »Jaz sem spoznala največjo moč znotraj sebe, in to je bilo, da sem se postavila na noge in sem prijavila svoj koncept oddaje.« Dodala je: »Takrat sem se prvič zares postavila na svoje noge. Rekla sem si, da nekaj pa res znam.« V tem obdobju je prvič prevzela tudi vsebinsko in organizacijsko odgovornost za oddajo, pri čemer je poudarila pomen znanja, ki ga je pridobila v prejšnjih projektih: »Jaz sem se od Blaž Švaba naučila res izjemno veliko stvari, kako se televizija dela, kako se dela oddajo, kako se matematično in strukturno stvari zložijo, da imajo rep in glavo« ter »kako vseh 30 ljudi v ekipi ve, kaj se dela.«

Tudi ta dva projekta sta se zaključila nenadno. »Pol pa hop, ja, pa se je tudi to odrezalo,« je opisala konec. Razloge je opisala z besedami: »Ni šlo tukaj za osebno zamero do mene, bolj je šlo za neko zamero do te zvrsti glasbe.« V pogovoru je omenila tudi konkreten zaplet po eni izmed javnih objav. »Ker sem bila šokirana, sem naredila o tem objavo, nato pa so me poklicali v direktorsko pisarno.« Ob tem je izpostavila tudi svoje osebno stališče do vsebine, ki jo je predstavljala: »Mene to kot Slovenko razžalosti in razočara, ker je slovenska glasba del naše identitete. Ko Dončić zadane koš ali ko Prevci skačejo, odmeva Avsenik, slišijo se Fehtarji ... «

Kljub razočaranju ob koncu televizijskega poglavja ostaja aktivna v medijskem in glasbenem prostoru. Danes vodi radijski in televizijski program ter redno nastopa, s čimer nadaljuje svojo pot v narodnozabavni glasbi, ki ji, kot poudarja sama, ostaja zvesta.