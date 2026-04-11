Darja Gajšek se je oglasila iz bolnišnice: »Od strahu so mi trepetali zobje«

Televizijska in radijska voditeljica Darja Gajšek se je svojim sledilcem oglasila iz bolnišnice in razkrila, da je za njo operacija kolena. Na družbenem omrežju Instagram je objavila fotografijo po posegu ter ob njej delila iskren zapis o izkušnji, ki jo je, kot poudarja, doživljala precej bolj intenzivno, kot je sprva pričakovala.

»Včasih mislimo, da smo pogumni, dokler ne pride trenutek, ko moramo biti res pogumni,« je zapisala. Ob tem je priznala, da jo je bilo operacije strah, čeprav je v življenju že prestala zahtevne preizkušnje, med drugim tudi dva poroda. Kot pojasnjuje, primerjava ni povsem ustrezna, saj pri porodu obstaja jasen cilj in smisel bolečine, medtem ko je bila tokrat soočena z negotovostjo.

Od strahu so ji trepetali zobje

Kljub temu da so ji na kliniki Artros podrobno predstavili potek posega, občutka nelagodja ni mogla povsem odpraviti. Opisala je trenutke tik pred operacijo, ko so jo pripravljali na poseg, in priznala, da jo je spremljala izrazita trema. Nato je sledila anestezija, po kateri se, kot pravi, ne spominja ničesar. Prebudila se je s povitim kolenom in predvsem z občutkom olajšanja, saj je bil najzahtevnejši del že za njo. V nadaljevanju jo čaka obdobje rehabilitacije, ki vključuje fizioterapijo in postopno vračanje v polno telesno pripravljenost. Kot poudarja, se zaveda, da je prav ta faza ključna za dolgoročni uspeh zdravljenja, zato se je loteva odgovorno, premišljeno in z jasno zastavljenim ciljem okrevanja.

Pri tem ji bo v veliko pomoč tudi mož Alen Janković, ki ima lastno ambulanto za fizioterapijo in rehabilitacijo. »Ko sva se odločila, da boš imel doma svojo ambulanto, si res nisem predstavljala, da bom tako hitro tvoja domača pacientka,« je zapisala Darja. V objavi se je zahvalila zdravstveni ekipi klinike za strokovno in prijazno obravnavo, ki ji je, kot pravi, pomagala premagati strah in uspešno prestati poseg. »Hvaležna sem izjemni ekipi za njihovo strokovnost in prijaznost.« Posebno hvaležnost je namenila tudi svoji družini, ki ji v tem obdobju stoji ob strani ter ji nudi pomembno čustveno oporo.

Kljub zahtevni izkušnji ostaja optimistična. »Zdaj me čaka rehabilitacija in fizioterapija,« je zapisala ter dodala, da se zaveda, kako pomemben je ta del poti. Ob tem ostaja osredotočena na cilj – popolno vrnitev v aktivno življenje in vsakodnevne obveznosti, vendar hkrati priznava, da bo ključna tudi potrpežljivost. »Srečna sem, da ima tudi ta zgodba lepo plat,« je še zapisala in s tem nakazala, da skuša tudi v zahtevni izkušnji poiskati pozitivno stran.