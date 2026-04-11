ZA NJO JE ZAHTEVEN POSEG

Darja Gajšek se je oglasila iz bolnišnice: »Od strahu so mi trepetali zobje«

Po operaciji jo čaka zahtevno okrevanje, ki ga bo premagovala potrpežljivo, korak za korakom, ob podpori bližnjih in strokovnjakov.
Darja Gajšek se je oglasila iz bolnišnice. FOTO: Instagram
Darja Gajšek se je oglasila iz bolnišnice. FOTO: Instagram
K. G.
 11. 4. 2026 | 06:53
 11. 4. 2026 | 06:53
Televizijska in radijska voditeljica Darja Gajšek se je svojim sledilcem oglasila iz bolnišnice in razkrila, da je za njo operacija kolena. Na družbenem omrežju Instagram je objavila fotografijo po posegu ter ob njej delila iskren zapis o izkušnji, ki jo je, kot poudarja, doživljala precej bolj intenzivno, kot je sprva pričakovala.

»Včasih mislimo, da smo pogumni, dokler ne pride trenutek, ko moramo biti res pogumni,« je zapisala. Ob tem je priznala, da jo je bilo operacije strah, čeprav je v življenju že prestala zahtevne preizkušnje, med drugim tudi dva poroda. Kot pojasnjuje, primerjava ni povsem ustrezna, saj pri porodu obstaja jasen cilj in smisel bolečine, medtem ko je bila tokrat soočena z negotovostjo.

Od strahu so ji trepetali zobje

Kljub temu da so ji na kliniki Artros podrobno predstavili potek posega, občutka nelagodja ni mogla povsem odpraviti. Opisala je trenutke tik pred operacijo, ko so jo pripravljali na poseg, in priznala, da jo je spremljala izrazita trema. Nato je sledila anestezija, po kateri se, kot pravi, ne spominja ničesar. Prebudila se je s povitim kolenom in predvsem z občutkom olajšanja, saj je bil najzahtevnejši del že za njo. V nadaljevanju jo čaka obdobje rehabilitacije, ki vključuje fizioterapijo in postopno vračanje v polno telesno pripravljenost. Kot poudarja, se zaveda, da je prav ta faza ključna za dolgoročni uspeh zdravljenja, zato se je loteva odgovorno, premišljeno in z jasno zastavljenim ciljem okrevanja.

Pri tem ji bo v veliko pomoč tudi mož Alen Janković, ki ima lastno ambulanto za fizioterapijo in rehabilitacijo. »Ko sva se odločila, da boš imel doma svojo ambulanto, si res nisem predstavljala, da bom tako hitro tvoja domača pacientka,« je zapisala Darja. V objavi se je zahvalila zdravstveni ekipi klinike za strokovno in prijazno obravnavo, ki ji je, kot pravi, pomagala premagati strah in uspešno prestati poseg. »Hvaležna sem izjemni ekipi za njihovo strokovnost in prijaznost.« Posebno hvaležnost je namenila tudi svoji družini, ki ji v tem obdobju stoji ob strani ter ji nudi pomembno čustveno oporo.

Kljub zahtevni izkušnji ostaja optimistična. »Zdaj me čaka rehabilitacija in fizioterapija,« je zapisala ter dodala, da se zaveda, kako pomemben je ta del poti. Ob tem ostaja osredotočena na cilj – popolno vrnitev v aktivno življenje in vsakodnevne obveznosti, vendar hkrati priznava, da bo ključna tudi potrpežljivost. »Srečna sem, da ima tudi ta zgodba lepo plat,« je še zapisala in s tem nakazala, da skuša tudi v zahtevni izkušnji poiskati pozitivno stran. 

Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
