Priljubljena televizijska voditeljica in glasbenica Darja Gajšek dobro ve, kako pritegniti pozornost svojih oboževalcev. Na družbenih omrežjih je zelo dejavna in sledilce redno razveseljuje z utrinki iz svojega zasebnega in poklicnega življenja. Tokrat pa je poskrbela za nekoliko drznejšo objavo, ob kateri so številni obstali odprtih ust. V zavetju svojega doma je namreč pred kamero stopila v belem bodiju, ki je več razkrival kot skrival. V ospredju so bile predvsem njene dolge in lepo oblikovane noge. Svetlolaska je s pomočjo spretne montaže v trenutku poskrbela za modno preobrazbo. Iz belega bodija je smuknila v elegantno opravo in bila pripravljena na nove izzive. Čeprav gre za sponzorirano objavo, se je glasbenica pri ustvarjanju vsebine še kako potrudila. Ob posnetku je hudomušno zapisala: »Pa naj še kdo reče, da imam preveč oblačil.« S svojo igrivostjo in modno preobrazbo je očitno zadela v polno.

Oboževalci so ponoreli. FOTO: Instagram

Zaradi Darje bi bodi kupovali tudi moški

Pod posnetkom so se namreč vsuli navdušeni komentarji, med katerimi ni manjkalo komplimentov na račun njenega videza. Številnim je v oči padel že uvodni prizor, v katerem je Darja pozirala v belem bodiju. »Darja, lepe noge imaš,« ji je polaskal eden izmed sledilcev. Še posebej zabaven pa je bil komentar oboževalca, ki ga je pevka očitno prepričala že v prvih trenutkih posnetka. »S prvo sliko si me prepričala, jutri nabavim body, mi je prav vseen, če nimajo moškega,« je zapisal. Gajškova je tako s svojo objavo poskrbela tudi za dobro mero smeha. Sponzorirano vsebino je začinila s kančkom drznosti in humorja. Obenem je pokazala, kako lahko s preprostim montažnim trikom popestri predstavitev modne oprave. Čeprav je bil namen posnetka promocija oblačil, so se nekateri sledilci očitno bolj osredotočili na tisto, kar se je skrivalo pod njimi. Sodeč po komentarjih pa Darja za prepričljivo promocijo potrebuje le nekaj sekund pred kamero.