ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS

David Amaro znova navdušil žirijo: »Če je kdo ustvarjen za oder, si to ti« (VIDEO)

V hrvaškem šovu se je prelevil v Tonyja Cetinskega in zapel legendarno balado Blago onom ko te ima.
Kaja Grozina
 17. 3. 2026 | 18:39
2:30


Slovenski pevec David Amaro nadaljuje z nastopi v priljubljenem hrvaškem zabavno-glasbenem šovu Tvoje lice zvuči poznato, v katerem se znane osebnosti vsak teden preobrazijo v znane glasbene izvajalce. V eni izmed zadnjih epizod se je Amaro prelevil v enega najbolj prepoznavnih glasov hrvaške glasbene scene, Tonyja Cetinskega, in na odru zapel njegovo legendarno balado Blago onom ko te ima.

Gre za eno najbolj znanih pesmi v repertoarju hrvaškega pevca, ki velja za zahtevno predvsem zaradi izrazite vokalne interpretacije in čustvenega naboja. Prav zato je bila preobrazba poseben izziv, saj imitacija ne zahteva le podobnega glasu, temveč tudi prepričljivo odrsko prezenco in interpretacijo značilnega pevskega sloga.

David Amaro. FOTO: Luka Dubroja
David Amaro. FOTO: Luka Dubroja

Zahtevna imitacija prepoznavnega vokala

Člani žirije so po nastopu poudarili, da je imitacija Tonyja Cetinskega ena zahtevnejših v oddaji, saj ima pevec zelo specifičen in prepoznaven vokal. Glasbenik Mario Roth je ocenil, da je Amaro dobro ujel značilnosti njegovega petja, pri tem pa dodal, da je doseči popolno podobnost z originalnim izvajalcem izjemno zahtevno. Tudi drugi člani žirije so izpostavili Amarovo energijo na odru ter njegov trud, da bi poleg vokalne interpretacije poustvaril tudi značilne geste in način nastopanja Cetinskega. Po njihovem mnenju je pevec pokazal, da se zna prilagoditi različnim glasbenim slogom in interpretacijam.

Nadaljevanje uspešnega začetka sezone

Za Amara je bil to še en pomemben nastop v aktualni sezoni šova. V prvi epizodi je namreč navdušil s preobrazbo v špansko pevko Melody, s katero je osvojil tudi zmago večera.

Oddaja Tvoje lice zvuči poznato velja za enega najbolj priljubljenih zabavnih televizijskih formatov na Hrvaškem. Tekmovalci se v vsaki epizodi preizkusijo v novi glasbeni preobrazbi, pri čemer morajo poleg vokalne interpretacije osvojiti tudi značilno odrsko prezenco izvajalca, ki ga upodabljajo. Po več odmevnih nastopih v začetku sezone Amaro v šovu dokazuje, da se lahko uspešno znajde v zelo različnih glasbenih vlogah – od pop izvajalcev do velikih glasov hrvaške glasbene scene. Sezona pa se šele dobro začenja, zato gledalce v prihodnjih oddajah čakajo še številne nove glasbene preobrazbe.

Bulvar  |  Domači trači
18:15
Lifestyle  |  Astro
DVIGANJE KUNDALINIJA NI LE TEHNIKA

Kundalini – sveta sila ali nevaren ogenj?

Posledica nenadnega dviga sta lahko izguba ravnovesja in porušenje sistema. Energija naj bi se dvigovala postopno, ob pripravi telesa, živčnega sistema in psihe.
17. 3. 2026 | 18:15
18:15
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Pol leta ne spim zaradi sosedine pipe – in nihče noče ukrepati

Pravnica odgovarja na vprašanje, kako ukrepati ob motnjah zaradi dotrajane opreme in težav z nočnim mirom v večstanovanjskih objektih.
Tanja Bohl17. 3. 2026 | 18:15
18:05
Novice  |  Slovenija
AFERA S POSNETKI

V SDS z odvetniki nad Niko Kovač, ta odgovarja: »Pozdravljam, da me Janez Janša toži«

Za tožbe, kazenske in odškodninske, so se odločili po ponedeljkovih razkritjih, da naj bi se Janez Janša sestal s predstavniki tujih obveščevalcev.
17. 3. 2026 | 18:05
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Povečajmo intenzivnost vadbe

Marec ni čas za dokazovanje, ampak za gradnjo temeljev.
Janez Kušar17. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
INTIMNI ODNOSI

Pozor, vse to odnosu škoduje bolj kot prevara

Čeprav se prevara pogosto dojema kot največja grožnja zvezi ali zakonu, se mnogi odnosi začnejo rušiti že dolgo preden do nje sploh pride.
17. 3. 2026 | 18:00

