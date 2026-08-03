David Zupančič besen kot ris: »Brez zveze vsak dan švicam v službi in obračam vsako besedico v izvidu ...«

Priljubljeni slovenski zdravnik, pisatelj in spletni ustvarjalec David Zupančič je na svojih družbenih omrežjih izrazil močno ogorčenje nad neetičnim oglaševanjem prehranskih dopolnil na televizijskih zaslonih. Zupančič, ki velja za predanega zagovornika na dokazih podprte medicine in avtorja uspešnic o zdravju ter dobrem počutju, je bil v zapisu oster.

Povod za njegov odziv je bil trenutek, ko je želel doma svojim otrokom prižgati otroški program Mini živžav. Namesto risank ga je na zaslonu pričakala polurna oglasna oddaja za prehranska dopolnila.

Potegnil je vzporednico med svojim vsakodnevnim delom v bolnišnici ter praksami, ki jim je javnost izpostavljena na medijskih platformah: »Brez zveze vsak dan švicam v službi in obračam vsako besedico v izvidu, da bo ja nedvoumen, jasen, predvsem pa z znanostjo podprt (...) Brez zveze vlagam ure in ure in ure in ure (svojega prostega!) časa v komunikacijo znanosti, objave na Instagramu, intervjuje, zapise ... Na temo zdravja, prehrane, dodatkov, predvsem pa kritičnega načina mišljenja.« Zdravnik je opozoril predvsem na vprašljivo vlogo regulatorjev in medijev pri omogočanju takšnega oglaševanja. Zmotilo ga je, da podjetja, ki so bila v preteklosti že deležna opozoril strokovnih organizacij ter inšpekcijskih postopkov, z zakupom oglasnega prostora nemoteno nagovarjajo gledalce: »Firma, ki je imela nešteto inšpekcij, kazni; firma, pred katero javno svarijo zdravniki, zdravstveni delavci, farmacevti; lahko pač plača in se pojavi na NACIONALKI ter (oprostite izrazu, ampak je primeren) nateguje dalje.«

V nadaljevanju je izrazil globoko razočaranje nad prevlado finančnih interesov nad moralno odgovornostjo in zaščito najbolj ranljivih skupin, kot so upokojenci: »Je*eš vse to. Res. Denar je danes edino, kar šteje. Moralne vrednote in dobronamerni nadzor sta kot curek urina v močnem vetru ... po dvajsetih sekundah pozabiš, da sta kadarkoli obstajala. In to, da moram v takem svetu vzgajati svoje otroke, mi je v neznansko breme.«