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David Zupančič po diagnozi borelioze opozarja: »To, da niste videli klopa, še ne pomeni, da ga niste imeli« (VIDEO)

Rdečino na hrbtu je opazila njegova žena, sam pa opozarja, da lahko nezdravljena borelioza pozneje prizadene živčevje in sklepe.
David Zupančič, FOTO: Blaz Samec
David Zupančič, FOTO: Blaz Samec
Kaja Grozina
 4. 6. 2026 | 16:47
4:29
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Pred dnevi je slovenski infektolog, pisatelj in televizijski voditelj David Zupančič, sledilcem razkril, da se je tudi sam srečal z eno najpogostejših bolezni, ki jih pri nas prenašajo klopi. Na družbenih omrežjih je objavil fotografijo značilne rdečine na hrbtu in ob njej hudomušno pripisal: »Tudi na infektologe se spravijo!« Zdaj pa je v pogovoru za UKC Ljubljana na družbenem omrežju Instagram podrobneje pojasnil, kako je okužbo sploh odkril in zakaj je lahko borelioza precej bolj zahrbtna, kot si marsikdo predstavlja.

Kot pravi, ga pogosto preseneti, kako veliko ljudi možnost borelioze izključi zgolj zato, ker se ne spomnijo ugriza klopa. To pa je po njegovem mnenju ena najpogostejših zmot. »To, da mi ljudje rečejo, da niso imeli klopa, ne sme biti kriterij, da rečeš, potem pa ni borelioza. Klopi so majhni, sploh za boreliozo so nevarne nimfe, to so najmanjši klopi, ki jih še hitreje zgrešiš. To se pripne, odpade in človek tega sploh ne opazi,« opozarja. Čeprav veliko časa preživi v naravi, klopa ni opazil. »Veliko sem zunaj, živim blizu narave, veliko časa preživim na travnikih in poljih, tudi z otroki se pogosto igram v travi. Nobena skrivnost ni, da bi lahko imel klopa, a tega v resnici nisem videl,« je povedal.

David Zupančič. FOTO: Jože Suhadolnik
David Zupančič. FOTO: Jože Suhadolnik

Takoj si je postavil diagnozo 

Prvi znak okužbe se je pojavil na mestu, ki ga sam praktično ni mogel opaziti. Na lopatici se mu je razvila značilna rdečina, vendar je sprva čutil le rahlo srbečico. Spremembo je opazila šele njegova žena. »Nekaj me je malo srbelo na hrbtu, ampak tega dela na lopatici človek pač ne vidi. Žena je enkrat opazila spremembo in mi jo fotografirala. Ko sem sliko videl, sem si takoj postavil diagnozo,« je pojasnil. Prav značilna rdečina, ki se postopoma širi, velja za najbolj prepoznaven zgodnji znak lymske borelioze. »Problem je, ker ta flek tudi brez zdravljenja izgine. Izgine nekje v dveh tednih. In ravno zato je lahko nevaren, ker borelija ostane v telesu in lahko kasneje povzroča težave v osrednjem živčevju ali pa v kosteh,« opozarja.

Pravočasno zdravljenje je zato ključnega pomena. Ker je bila okužba pri njem prepoznana hitro, je takoj začel zdravljenje z antibiotiki. Po njegovih besedah terapija običajno traja od osem do štirinajst dni, odvisno od izbire zdravila. »V tem trenutku še jemljem antibiotike. Nimam pa nobenega občutka, da bi bil bolan ali karkoli,« je povedal. Njegova izkušnja je pomemben opomnik, da se borelioza lahko pojavi tudi pri ljudeh, ki dobro poznajo bolezen in njene znake. Prav zato infektolog poudarja, da je po vsakem obisku narave smiselno pregledati kožo, še posebej težje dostopne dele telesa, ter biti pozoren na spremembe, ki se lahko pojavijo tudi več dni po ugrizu. Čeprav je borelioza ob pravočasnem odkritju praviloma dobro ozdravljiva, lahko nezdravljena okužba povzroči dolgotrajne zdravstvene težave. 

Kako prepoznati boreliozo po ugrizu klopa?

Ugriz klopa je običajno neboleč, zato ga mnogi sploh ne opazijo. Pri boreliozi se najpogosteje nekaj dni do nekaj tednov po ugrizu pojavi značilna rdečina, ki se postopoma širi in lahko doseže več centimetrov v premeru. Pogosto na sredini zbledi, zato dobi videz kolobarja, vendar to ni pravilo.

Ker rdečina navadno ne boli in pogosto tudi ne srbi, jo ljudje zlahka spregledajo, še posebej če se pojavi na hrbtu, lasišču ali drugih težje vidnih delih telesa. Poleg kožnih sprememb se lahko pojavijo tudi utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter blago povišana telesna temperatura.

Posebna težava je, da lahko rdečina po nekaj tednih izgine sama od sebe, kar ne pomeni, da je okužba izginila. Če borelioze ne zdravimo pravočasno, lahko bakterija ostane v telesu in pozneje povzroči težave z živčevjem, sklepi ali drugimi organi. Ob pojavu značilne rdečine ali drugih sumljivih simptomov je zato priporočljiv čimprejšnji obisk zdravnika.

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