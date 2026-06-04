David Zupančič po diagnozi borelioze opozarja: »To, da niste videli klopa, še ne pomeni, da ga niste imeli« (VIDEO)

Pred dnevi je slovenski infektolog, pisatelj in televizijski voditelj David Zupančič, sledilcem razkril, da se je tudi sam srečal z eno najpogostejših bolezni, ki jih pri nas prenašajo klopi. Na družbenih omrežjih je objavil fotografijo značilne rdečine na hrbtu in ob njej hudomušno pripisal: »Tudi na infektologe se spravijo!« Zdaj pa je v pogovoru za UKC Ljubljana na družbenem omrežju Instagram podrobneje pojasnil, kako je okužbo sploh odkril in zakaj je lahko borelioza precej bolj zahrbtna, kot si marsikdo predstavlja.

Kot pravi, ga pogosto preseneti, kako veliko ljudi možnost borelioze izključi zgolj zato, ker se ne spomnijo ugriza klopa. To pa je po njegovem mnenju ena najpogostejših zmot. »To, da mi ljudje rečejo, da niso imeli klopa, ne sme biti kriterij, da rečeš, potem pa ni borelioza. Klopi so majhni, sploh za boreliozo so nevarne nimfe, to so najmanjši klopi, ki jih še hitreje zgrešiš. To se pripne, odpade in človek tega sploh ne opazi,« opozarja. Čeprav veliko časa preživi v naravi, klopa ni opazil. »Veliko sem zunaj, živim blizu narave, veliko časa preživim na travnikih in poljih, tudi z otroki se pogosto igram v travi. Nobena skrivnost ni, da bi lahko imel klopa, a tega v resnici nisem videl,« je povedal.

David Zupančič. FOTO: Jože Suhadolnik

Takoj si je postavil diagnozo

Prvi znak okužbe se je pojavil na mestu, ki ga sam praktično ni mogel opaziti. Na lopatici se mu je razvila značilna rdečina, vendar je sprva čutil le rahlo srbečico. Spremembo je opazila šele njegova žena. »Nekaj me je malo srbelo na hrbtu, ampak tega dela na lopatici človek pač ne vidi. Žena je enkrat opazila spremembo in mi jo fotografirala. Ko sem sliko videl, sem si takoj postavil diagnozo,« je pojasnil. Prav značilna rdečina, ki se postopoma širi, velja za najbolj prepoznaven zgodnji znak lymske borelioze. »Problem je, ker ta flek tudi brez zdravljenja izgine. Izgine nekje v dveh tednih. In ravno zato je lahko nevaren, ker borelija ostane v telesu in lahko kasneje povzroča težave v osrednjem živčevju ali pa v kosteh,« opozarja.

Pravočasno zdravljenje je zato ključnega pomena. Ker je bila okužba pri njem prepoznana hitro, je takoj začel zdravljenje z antibiotiki. Po njegovih besedah terapija običajno traja od osem do štirinajst dni, odvisno od izbire zdravila. »V tem trenutku še jemljem antibiotike. Nimam pa nobenega občutka, da bi bil bolan ali karkoli,« je povedal. Njegova izkušnja je pomemben opomnik, da se borelioza lahko pojavi tudi pri ljudeh, ki dobro poznajo bolezen in njene znake. Prav zato infektolog poudarja, da je po vsakem obisku narave smiselno pregledati kožo, še posebej težje dostopne dele telesa, ter biti pozoren na spremembe, ki se lahko pojavijo tudi več dni po ugrizu. Čeprav je borelioza ob pravočasnem odkritju praviloma dobro ozdravljiva, lahko nezdravljena okužba povzroči dolgotrajne zdravstvene težave.