Davidu Urankarju so se uresničile sanje, jokal je od sreče (FOTO)

Za priljubljenim televizijskim voditeljem Davidom Urankarjem je dogodek, ki ga verjetno še zlepa ne bo pozabil. V New Yorku si je v živo ogledal košarkarsko tekmo lige NBA med domačo ekipo New York Knicks in ekipo Los Angeles Lakers. Ne samo, da je na tej tekmi lahko v živo videl našega Luko Dončića, od njega je dobil tudi poseben spomin. Za povrh pa je videl tudi legendarno dvorano Madison Square Garden, ki jo je občudoval že takrat, ko je bil še majhen.

Na eni izmed slik, ki jo je objavil, se je pokazal z Dončićevim podpisanim dresom. Ali mu je tega slovenski košarkar poklonil, ali pa ga je prinesel s seboj oziroma ga kupil v Ameriki in se mu je Dončić nanj samo podpisal, v objavi ni razkril. Se pa je slovenskemu zvezdniku zahvalil. Nad vzdušjem v dvorani je bil navdušen, saj je bilo, kot je zapisal, nerealno. Navdušilo ga je tudi to, da je lahko videl nekdaj izjemnega košarkarja Latrella Sprewella. Kot je razkril, je pred vrsto leti povsod iskal njegov dres. Če bi ga danes želel dobiti, to ne bi bila več težava, saj se ga hitro da najdi v kakšni spletni trgovini.

David Urankar v slavni dvorani Madison Square Garden. FOTO: David Urankar/Instagram/zaslonska slika

Zmagala je domača ekipa

Tekma v Madison Square Gardnu se je sicer končala z rezultatom 112:100 za domačo ekipo. Dončić je na tekmi dosegel 30 točk, 15 skokov in 8 asistenc. S 30. doseženimi točkami je bil tudi najboljši strelec tega obračuna. Pri domači ekipi jih je največ (25) dosegel OG Anunoby.