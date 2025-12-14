Dejan in Patricija sta postala starša: ko so ugasnile kamere, se je začelo resnično življenje

Če ste spremljali Ljubezen po domače, potem veste, da sta Dejan Ponikvar in Patricija Salobir na snemanju finalne oddaje podoživela prelepe trenutke nepozabne ljubezenske zgodbe, ki še vedno traja. V šovu (snemali so ga leta 2023, op.p.) sta se zaljubila na prvi pogled, letos pa spisala novo poglavje svoje pravljice, saj sta marca postala starša prečudovite deklice.

Ko so se kamere oddaje Ljubezen po domače ugasnile, se je za mladi parček začelo resnično življenje, ki pa ni bilo brez izzivov: »Po koncu snemanja je šlo življenje naprej in s Patricijo sva bila seveda soglasna, da to najino ljubezen peljeva naprej,« pravi Dejan in dodaja, da sta se zaradi velike razdalje in Patricijinega šestdnevnega delovnika lahko videvala predvsem ob nedeljah. Ljubezenska zgodba, ki je navdušila gledalce, se je letos marca kronala z rojstvom hčerke. »Ja, komentatorji so kar dobro napovedali dogajanje in s Patricijo sva letos marca postala starša,« je potrdil Dejan, Patricija pa je ganjeno dopolnila v intervjuju za 24ur: »Postala sva starša prečudovite deklice. Najina princeska naju je izbrala in se rodila marca letos,« ob čemer priznava, da je »presrečna in ponosna«, da je postala mama, ter z nasmehom razkrije: »Prstan sem dobila, vprašanje, ali bi bila moja žena, pa še ne (smeh).«

Danes živi na Blokah, kjer si z Dejanom in hčerko ustvarjajo dom, čeprav jo domotožje pogosto vleče nazaj na Ponikvo: »Najhuje je imeti domotožje, ki me vsakodnevno preplavi v mislih,« iskreno pove, a obenem opisuje preprosto, a polno kmečko življenje z živalmi, vrtom in skupnimi izleti. Za konec Dejan gledalcem sporoča, da če iščejo ljubezen, naj se prijavijo v šov: »To je res ena prelepa izkušnja v življenju …