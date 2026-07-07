Dejan Vunjak razkril, kako so se na veselici izgubile tangice: »Kakor vidite je zmeraj luštno ...« (VIDEO)

Objava PGD Zgornja Polskava o čipkastih ženskih tangicah, ki so jih po sobotni gasilski veselici našli med pozabljenimi predmeti, je na družbenih omrežjih pritegnila veliko pozornosti. Na objavo se je odzval tudi glasbenik Dejan Vunjak, ki je razkril, kaj se je v resnici zgodilo.

Na svojem Facebook profilu je objavil videoposnetek, v katerem je pojasnil, da tangice niso bile izgubljene po naključju, ampak so bile del dekliščine. »Ej, družba, danes sem opazil tale članek,« je uvodoma dejal Vunjak, nato pa razložil: »Bodoča nevesta je imela ene par tangic namesto šopka. Potem pa, ker nismo metali šopka, smo metali tangice.«

Ob tem je v šali nagovoril tudi tisto, ki jih je ujela: »Zakaj jih nisi vzela domov pa rekla svojemu bodočemu možu: 'Lej, ujela sem tangice.'« S tem je razjasnil okoliščine nenavadne najdbe, ki je po objavi gasilcev sprožila številne šaljive odzive in ugibanja. Vunjak je videoposnetek sklenil z besedami: »Kakor vidite, je na veselicah zmeraj luštno in nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo.«