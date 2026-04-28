64. ROJSTNI DAN

Dejan Vunjak se je z ganljivim sporočilom spomnil na svojega očeta (FOTO)

Branko Jovanović Vunjak - Brendi je umrl pred 15 leti, dan po nastopu v Lipici.
Dejan Vunjak velja za enega izmed najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov. FOTO: Anže Krže/Mediaspeed.net
M. J.
 28. 4. 2026 | 18:04
Slovenski glasbenik Dejan Vunjak se je na družbenem omrežju Instagram spomnil na svojega pokojnega očeta Brendija, ki je močno zaznamoval slovensko glasbeno zgodovino. Brendi bi danes praznoval 64. rojstni dan. Dejan rojstnega dneva ne more več praznovati z njim, so mu pa ostali lepi spomini na pokojnega očeta. Ta mu je, kot je razkril v zapisu, dal veliko. Vlil mu je ljubezen do glasbe, mu dal toplino, vzgojo ...

»Dragi ati - Brendi, danes bi praznoval 64 let. Hvala za vse nauke, besede, dolge klepete, vzgojo, toplino, ki si mi jo dal skozi leta. Hvala za pesmi, ki si nam jih zapustil, da se lahko ob njih še naprej veselimo ali jokamo. Predvsem pa hvala, da si mi vlil ljubezen do glasbe,« je zapisal Dejan, ki zelo uspešno nadaljuje očetovo glasbeno pot. 

Vsaka smrt ljubljene osebe je težka, še posebej, če oseba umre prezgodaj. Brendi je umrl močno prezgodaj. 11. junija bo minilo točno 15 let od prezgodnjega odhoda. Po nastopu v Lipici mu je nenadoma odpovedalo srce, dan pozneje pa je žal umrl. Brendija poznamo po nastopanju s Koradom ter po nastopanju v skupini Don Juan. Poznamo ga tudi po številnih glasbenih hitih, ki še danes odmevajo na zabavah. Le kdo ne pozna pesmi, kot so Žena me je zapustila, Solza se bo posušila ter Ona sanja Pariz.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
18:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
V BREŽICAH

Pijan povzročil nesrečo, pobegnil in se spričkal s policisti, ni se dobro končalo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v preteklih dneh obravnavali precej pijanih voznikov.
28. 4. 2026 | 18:17
18:15
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: pokriti mostovi v Poljanski dolini (FOTO)

Zaradi varčevanja je bilo vozišče nekdaj leseno na železnih nosilcih, življenjsko dobo je podaljšala streha.
28. 4. 2026 | 18:15
18:04
Bulvar  |  Domači trači
64. ROJSTNI DAN

Dejan Vunjak se je z ganljivim sporočilom spomnil na svojega očeta (FOTO)

Branko Jovanović Vunjak - Brendi je umrl pred 15 leti, dan po nastopu v Lipici.
28. 4. 2026 | 18:04
18:00
Lifestyle  |  Stil
SODOBNI ZMENKI

Vse več samskih ne išče več čistih desetk, ampak ...

V svetu zmenkov se nenehno pojavljajo novi trendi, eden izmed tistih, o katerih se v zadnjih tednih vse pogosteje govori na družbenih omrežjih, je tako imenovani trend 6–7.
28. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: močne energije pretresajo odnose – ste pripravljeni?

29. april 2026 prinaša dinamično prepletanje energij.
28. 4. 2026 | 18:00
17:18
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNO

12. festival Brda & Vino: preplet kulinarike in vrhunskih vin (FOTO)

V vasici Šmartno v srcu Goriških brd je bil že 12. festival Brda & Vino. Jedi so pripravljali neposredno pred obiskovalci.
28. 4. 2026 | 17:18

