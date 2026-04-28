Dejan Vunjak se je z ganljivim sporočilom spomnil na svojega očeta (FOTO)

Slovenski glasbenik Dejan Vunjak se je na družbenem omrežju Instagram spomnil na svojega pokojnega očeta Brendija, ki je močno zaznamoval slovensko glasbeno zgodovino. Brendi bi danes praznoval 64. rojstni dan. Dejan rojstnega dneva ne more več praznovati z njim, so mu pa ostali lepi spomini na pokojnega očeta. Ta mu je, kot je razkril v zapisu, dal veliko. Vlil mu je ljubezen do glasbe, mu dal toplino, vzgojo ...

»Dragi ati - Brendi, danes bi praznoval 64 let. Hvala za vse nauke, besede, dolge klepete, vzgojo, toplino, ki si mi jo dal skozi leta. Hvala za pesmi, ki si nam jih zapustil, da se lahko ob njih še naprej veselimo ali jokamo. Predvsem pa hvala, da si mi vlil ljubezen do glasbe,« je zapisal Dejan, ki zelo uspešno nadaljuje očetovo glasbeno pot.

Vsaka smrt ljubljene osebe je težka, še posebej, če oseba umre prezgodaj. Brendi je umrl močno prezgodaj. 11. junija bo minilo točno 15 let od prezgodnjega odhoda. Po nastopu v Lipici mu je nenadoma odpovedalo srce, dan pozneje pa je žal umrl. Brendija poznamo po nastopanju s Koradom ter po nastopanju v skupini Don Juan. Poznamo ga tudi po številnih glasbenih hitih, ki še danes odmevajo na zabavah. Le kdo ne pozna pesmi, kot so Žena me je zapustila, Solza se bo posušila ter Ona sanja Pariz.