Dejan Zavec o otroštvu, ki ga je zaznamovalo: v rejništvo je odšel v tretjem razredu (VIDEO)

Boksarski prvak Dejan Zavec je v iskreni izpovedi razkril težke trenutke svojega otroštva, ki ga je preživel v rejništvu. Za njim je zgodba, ki je zaznamovana z nasiljem in alkoholizmom v domačem okolju, zaradi česar je že v zgodnjih šolskih letih pristal v rejniški družini. V rejništvu je živel od približno tretjega ali četrtega razreda osnovne šole pa vse do polnoletnosti, sprva pri »teti«, nato še pri trenerju. Kljub težkemu začetku poudarja, da se nikoli ni počutil izključenega ali nezaželenega. »To je bil moj dom, to so bili moji ljudje,« je povedal o obdobju, ki ga je močno oblikovalo. Njegova zgodba razkriva, kako krhke so lahko otroške poti, ko se družina poruši. Ob tem pa ostaja grenko vprašanje, koliko otrok danes še živi podobno usodo.

Več kot 700 otrok v rejništvu

Rejniški sistem v Sloveniji danes skrbi za več kot 700 otrok in mladih odraslih, a izzivi ostajajo veliki. Rejnica in socialna delavka Irena Zajc opozarja, da so razlogi za rejništvo pogosto težke družinske okoliščine, od nasilja do zasvojenosti in nezmožnosti staršev, da bi nudili varno okolje. Čeprav je namen rejništva začasen, otroci v njem pogosto ostanejo več let, povprečno okoli sedem let. Eden največjih izzivov so stiki z biološkimi starši, ki so lahko za otroke zelo obremenjujoči in čustveno naporni. Kljub nekaterim zakonskim spremembam pa število rejnikov ne raste, kar skrbi strokovnjake. Zavec s svojo zgodbo pokaže, da lahko tudi iz najtežjih začetkov zraste močna življenjska pot. A vprašanje ostaja, koliko otrok danes še čaka na takšno priložnost. Celotno izpoved lahko slišite v podkastu Na robu, kjer zgodba dobi še globlji pomen.