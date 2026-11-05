Dejan (Življenje na tehnici) pokazala sporočilo, zaradi katerega je bil kaznovan: V trenutku šibkosti in neznanskega domotožja sem ... (FOTO)

Če spremljate šov Življenje na tehtnici, potem veste, da je prišlo do nepričakovanega razpleta. Dejan Mokotar je moral predčasno zapustiti tekmovanje zaradi kršenja pravil . Voditelj Klemen Bučan pa je ob tem razkril, da so Dejan, Anja in Denis prek sotekmovalke Neve svojim bližnjim poslali pisma. V hišo je prišel tudi nepovabljeni obiskovalec s paketom, kar je pomenilo hudo kršitev pravil. Trojico je zato čakalo kazensko tehtanje, na katerem je moral tekmovanje zapustiti tisti, ki je izgubil najmanjši odstotek telesne teže. Denis je izgubil 0,9 kilograma, Anja 0,6 kilograma, Dejan pa se je zredil za 0,2 kilograma. Zato se je moral posloviti od šova.

Oglasil na Facebooku in prevzel odgovornost

Po predvajanju oddaje se je izpadli tekmovalec na Facebooku oglasil z daljšim in iskrenim zapisom, v katerem je pojasnil okoliščine svojega odhoda. »V trenutku šibkosti in neznanskega domotožja sem poslal kratko pismo svoji družini,« je priznal.

Poudaril je, da se zaveda kršitve pravil, zato odločitev o kazenskem izpadu sprejema in zanjo prevzema odgovornost. Zahvaliti se ni pozabil niti gledalcem, ki so ga podpirali, pa tudi tistim, ki so ga označevali za samovšečnega ali hinavskega. Priznal je, da je zaradi pritiskov včasih reagiral obrambno, kritike pa so mu pomagale bolje razumeti samega sebe. Razkril je še, da se je snemanje končalo že pred časom, svojo preobrazbo pa je nadaljeval doma, ob družini. Na rezultate, ki jih je dosegel z disciplino in trdim delom brez kamer, je danes izjemno ponosen.

»Kazenski izpad iz šova je bil zgolj ena lekcija,« je zapisal in dodal, da je zanj prava zmaga predvsem to, da je nadaljeval delo na sebi in dosegel zastavljene cilje.