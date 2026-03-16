Dekolte slovenske voditeljice razburil gledalko: »Če bi bila vaš mož ...« (VIDEO)

Slovenska voditeljica Teja Muhič, ki na eni od komercialnih televizij izpolnjuje glasbene želje v narodnozabavnem žanru, je doživela neprijeten, a na koncu tudi precej zgovoren trenutek. Med javljanjem ene od gledalk je namreč na njen račun priletela ostra pripomba zaradi videza. Zmotil jo je zmeren dekolte, Muhičeva pa se je na besede odzvala mirno, iskreno in brez zapletanja. Gledalka ji je brez ovinkarjenja dejala: »Prosim, da ne kažete dekolteja. A nimate doma moža, takole kažete intimne dele vsem ljudem. Če bi bila jaz vaš mož, vam tega ne bi pustila, da takole naokoli nosite svoje oprsje.« Teja je ob tem ostala zbrana. Gledalki se je iskreno opravičila in si zapela jopico. Toda zgodba se tu ni končala. Prav nasprotno. V oddaji je skoraj takoj sledil odziv drugih gledalcev, ki so stopili na njeno stran in celoten trenutek obrnili v povsem drugo smer.

Ena od gledalk ji je tako sporočila: »Prosim, če odpnete jopico, tisti gospe pa svetuje, naj ne glede, če jo moti. Zgleda ni imela nikoli nobenega moškega, da bi vedela, kako to izgleda. Jaz sem ženska pa me ne moti, če se takoj slečete.« Iz neprijetnega pripetljaja je tako nastal zabaven televizijski insert, ki ga je Muhičeva pozneje delila še na svojem instagramu. In prav tam je sledil nov preobrat. Posnetek je požel val navdušenja, številni pa so v komentarjih očitno uživali tako v njeni zbranosti kot v nepričakovanem razpletu.

Dogodek je še enkrat pokazal, kako hitro se lahko nedolžna televizijska situacija spremeni v buren besedni obračun. A tudi to, da lahko miren odziv in kanček humorja neprijeten trenutek obrneta v nekaj, o čemer potem govori še splet. Teja Muhič je tokrat ostala brez odvečnih besed, splet pa ji je očitno zaploskal.