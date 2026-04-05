Delovna akcija ganila gledalce: družino zaznamovala izguba sina Gašperja

Nova sezona priljubljene oddaje Delovna akcija je že v uvodu postregla z izjemno čustveno zgodbo. Tokrat so ustvarjalci predstavili družino Majdič, ki živi v okolici Moravč. Barbara in Janko Majdič vzgajata veliko družino. Skupaj imata deset otrok, Barbara pa je že pred tem vzgajala štiri. Skupno je rodila trinajstkrat, a žal najmlajšega sina ni več. Prav izguba sina Gašperja je bila najhujša življenjska izkušnja, ki jih je popolnoma spremenila in močno prizadela.

Življenje v hiši, stari več kot 200 let

Družina živi v stari, več kot dve stoletji stari hiši, ki je v zelo slabem stanju. Prostora je premalo, pogoji pa so daleč od primernih za tako številčno družino. Pred prenovo so otroci spali skupaj v eni sobi, na pogradih, hišo pa so pestili vlaga, plesen in dotrajana infrastruktura. Kljub temu je družina izjemno delavna, otroci pa neumorno pridni. Pomagajo pri vsakodnevnih opravilih, tako v hiši kot na kmetiji, kjer skrbijo za živali. Njihov vsakdan je preprost, a prežet s sodelovanjem in medsebojno podporo.

Finančno stanje družine ni rožnato. Oče Janko je edini zaposlen, medtem ko mama Barbara skrbi za gospodinjstvo in otroke, kjer dela ne zmanjka. Po plačilu osnovnih stroškov pogosto ne ostane veliko, zato si večjih izboljšav doma sami ne morejo privoščiti. Otroci si želijo predvsem osnovnih stvari – lastne postelje, prostora za učenje in nekoliko več zasebnosti.

Otrok, ki ga več ni

V pogovoru z voditeljico Ano Praznik je Barbara odkrito spregovorila o svojem življenju. Vedno si je želela velike družine, saj je sama odraščala kot edinka. Najbolj pretresljiv trenutek oddaje pa je bila njena izpoved o sinu Gašperju, ki ga ni več med njimi. Podrobnosti tragedije družina ni razkrivala, a je bilo čutiti, kako globoko jih je izguba prizadela.

Družina se v oddajo ni prijavila sama. Pobudo je dala najstarejša hči Marjetka, ki je Delovni akciji napisala pismo in prosila za pomoč. Prav to pismo je ekipo pripeljalo do njihovega doma in sprožilo eno največjih prenov v zadnjih sezonah. Kot je ob obisku poudarila voditeljica, bo prenova hiše zaradi obsega trajala kar tri epizode.

Zgodba družine Majdič je na družbenih omrežjih takoj sprožila številne odzive. Mnogi gledalci so izrazili podporo in občudovanje njihove vztrajnosti in ljubezni, spet drugi pa so odprli razpravo o odgovornosti stvaritve tako številčne družine v tako težkih razmerah. A ne Majdičevi in ne Delovna akcija se ne dajo, hišo bodo prenovili in s tem naredili velik korak naprej.