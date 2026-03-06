Denis Avdić iskreno o milijonskih prihodkih in bratrancu, ki ga je kradel v lastni gostilni (VIDEO)

V najnovejši epizodi podkasta Zgodbe akrobatov z Urošem Slakom je gostoval eden najbolj prepoznavnih radijskih in televizijskih obrazov pri nas, Denis Avdić. V sproščenem, a zelo iskrenem pogovoru je razkril številne podrobnosti iz svojega poslovnega in zasebnega življenja – od začetkov kariere in stand-up projektov do izgorelosti, družine, neuspešnih poslovnih potez in odnosa do denarja. Med pogovorom je Avdić presenetil tudi z zelo konkretnimi številkami o poslovanju svojega podjetja. Na vprašanje voditelja Uroša Slaka o prihodkih je najprej priznal, da se s financami ne ukvarja preveč.

»Cifer ne vem, tako po občutku bi rekel, ko primerjam še za nazaj, dva milijona mora biti prometa. S financami se ne ukvarjam, moram poklicati šefico,« je povedal. In to je tudi storil. Sredi oddaje je poklical računovodkinjo podjetja, ki je razkrila številke. Na Slakovo vprašanje o prometu je odgovorila: »Lani je bilo milijon tristo.« Avdić jo je takoj popravil, da je šlo za podatke iz predlanskega leta, saj bilanca za zadnje leto še ni pripravljena. Ko je Slak nadaljeval z vprašanji, kaj vse podjetje plačuje iz teh prihodkov, je Avdić v smehu našteval: »Nastopajoče, oglaševanje …«, računovodkinja pa je dodala še: »Kredit.«

Pet projektov naenkrat – tudi propadla gostilna

Avdić je v pogovoru priznal, da je v nekem obdobju vodil kar pet različnih projektov hkrati. Med njimi je bila tudi gostilna v Kamniku, ki se je izkazala za precej nesrečno poslovno potezo. Ko ga je Slak vprašal, zakaj se je sploh odločil za gostinski posel, je Avdić v svojem značilnem, neposrednem slogu odgovoril: »Zato, ker nisem ravno najbolj brihten človek. Ker si pač ne preračunam stvari.« Kljub temu je priznal, da je imel za idejo tudi osebni razlog. »To je ta moja bosanska travma iz otroštva. Mama je v Bosni delala v kuhinji in pekla čevape. Jaz sem tam visel v gostilni in si rekel, da bom nekoč imel svojo,« je povedal.

Gostilno je res odprl v Kamniku, vendar si je poslovanje predstavljal precej drugače. »Mislil sem, da bom malo prišel, pomahal, koga kaj častil in bo to uspešna zgodba. Ampak sem hitro ugotovil, da ne bo,« je priznal.

»Žlahta ni za posel«

Težave v gostilni so se začele kmalu po odprtju. Kot je razkril Avdić, so ga zaposleni tudi okradli – med njimi pa je bil celo njegov bratranec. »Zaposleni so kradli. Vem, ker je bil med njimi tudi moj bratranec, ki mi je na koncu priznal, da je kradel. Žlahta ni za posel,« je povedal brez olepševanja. Kljub neuspešnim projektom pa Avdić poudarja, da so mu prav takšne izkušnje dale veliko lekcij – tako o poslu kot o ljudeh. Danes se zato bolj osredotoča na projekte, ki jih dobro pozna: radio, nastope in ustvarjanje vsebin.