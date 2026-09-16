Denis Avdić presenetil z novo zasedbo: pridružil se jim bo Tilen Artač (FOTO)

Po velikem uspehu se komična zasedba Janezi vrača v Halo Tivoli. Tretje nadaljevanje projekta Denisa Avdića bo imelo naslov Janezi 3 – Gremo na veselico!, zasedba pa bo tokrat precej spremenjena. Od prejšnje ekipe ostajata Aleš Novak in Rok Škrlep, pridružili pa se jima bodo Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač.

Janezi 2 so lani kar trikrat napolnili Halo Tivoli, zato je bilo nadaljevanje skoraj pričakovano. Projekt, ki že več let združuje prepoznavna imena slovenske komedije, tudi v tretje ostaja zvest ideji, da Slovencem skozi humor nastavi ogledalo. Nova predstava bo znova gradila na prepoznavnih značajih, navadah in situacijah, le da bo osrednji prostor dogajanja tokrat veselica – okolje, kjer se na enem mestu srečajo lokalni podjetnik, gasilec, župan, bivša in bodoča ljubezen, pa tudi tisti, ki že od začetka večera zagotavlja, da bo spil »samo enega«.

Aleš Novak in Rok Škrlep se vračata tudi v tretjem delu. FOTO: OSEBNI ARHIV

Avdić pravi, da se je pristop k projektu skozi leta precej spremenil. »Pri prvih Janezih smo bili še zelo odgovorni. Imeli smo sestanke, scenarij, vaje, razmišljali smo, kaj želimo povedati. Pri drugih smo ugotovili, da ljudje očitno kupujejo vstopnice tudi brez tega. Pri tretjih smo šli še korak dlje in rekli: Gremo na veselico,« se je pošalil. Med večjimi novostmi je prihod Tilna Artača, ki bo eden osrednjih obrazov nove zasedbe. Glasbenik, imitator in humorist se v temo veselic vključuje brez večjih zadržkov. »Kdor me je že videl v narodni noši, ve, da sem si dal na glavo tudi avbo. Počutim se domače v teh res avtohtonih slovenskih panogah in disciplinah – in ena od njih je veselica. Nisem samo človek veselic, ampak po vsej verjetnosti produkt veselice,« je dejal.

Nevarno blizu dokumentarcu

Novi zasedbi se pridružuje tudi Robert Petan.

Spremembe v ekipi po Avdićevih besedah niso naključne. Po dveh delih se je stara zasedba med seboj že dobro poznala, zato so želeli ustvarjalci projektu dodati nekaj sveže energije in novih pogledov. Ob tem se Avdić poigrava z dejstvom, da novi člani še ne vedo povsem, kaj jih čaka. »To obdobje bo trajalo približno tri vaje. Potem bodo ugotovili, da delajo Janeze in da gremo na veselico. Ampak takrat bo prepozno. Pogodbe bodo podpisane, plakati natisnjeni, harmonika pa naročena.«

V ospredju tretjega dela bodo znova odnosi, družina, sosedje, denar, dopusti, ljubezen in druge vsakdanje posebnosti, ki so občinstvu dobro znane. Tokrat bodo umeščene v prostor veselice, kjer se družbene vloge hitro zrahljajo, razlike med ljudmi pa postanejo še bolj očitne. Prav takšno okolje ustvarjalcem ponuja dovolj materiala za preigravanje značajev, zadreg, odnosov in malih navad, ki jih Slovenci dobro poznamo. »Janezi 3 bodo večji, bolj nori in nevarno blizu dokumentarcu. Če bo šlo vse po načrtih, se boste dve uri smejali. Če ne bo šlo po načrtih, bomo odprli šank in bo to dejansko veselica,« napoveduje Avdić. Tretji del tako nadaljuje koncept, ki je Janeze že v prvih dveh predstavah približal širokemu občinstvu: opazovanje Slovencev skozi humor, samoironijo in situacije, v katerih se lahko prepozna skoraj vsak. Tokrat bo ogledalo postavljeno sredi veselice.