Denis priznal Petru: »Polna so jajca testosterona, toliko se nabira, da že curi ven« (VIDEO)

Kljub temu da naj bi odločitev o zapustitvi eksperimenta Poroka na prvi pogled Renata Saje in Andrej Štrk sprejela soglasno, je bilo obema težko, ko sta jo morala sporočiti drugim.

»Ostala bova prijatelja in gradila odnos izven kamer,« je pred dnevi povedala Renata. Andrej pa je čustveno dodal: »Res te želim zaščititi v vseh smislih, da lahko računaš name, tudi, ko boš potrebovala pogovor, objem.«

Po njunem odhodu iz eksperimenta bi mnogi pričakovali, da se bodo strasti med udeleženci šova nekoliko umirile. A kot kaže, miru še zdaleč ni na vidiku. Tokrat sta v središču pozornosti Denis in Anja, katerih odnos se vse bolj zapleta, in poka po šivih.

Težave v zakonu

Denis je o težavah v zakonu iskreno spregovoril s Petrom, medtem ko je Anja svoje občutke in dvome zaupala Jani. Iz pogovorov je jasno, da se med Anjo in Denisom kopičijo napetosti, ki bi lahko usodno zaznamovale njuno prihodnost.

Denis je potarnal, da mu Anja nikdar ne skuha kosila, prav tako pa da pogreša tudi spolnost. Anja pa je povedala povsem drugačno plat zgodbe. Dejala je, da zelo težko skomunicirata kritiko in težave.

Denis je prikimal, da so strokovnjaki imeli prav, da nekaj zna eskalirati, in priznal Petru: »Polna so jajca testosterona, moram ti povedati. Nabira se, toliko se nabira, da že curi ven!«

Denis je Petru dejal, da teden še ne namerava zapustiti eksperimenta, saj želi videti, ali se bo stanje popravilo, medtem ko Anja meni, da sta s prepirom prestopila vse meje razumnega.