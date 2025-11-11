Denisu ni jasno, kaj mu govorijo Anjine prijateljice: »Taka bedarija, da glava boli«

Kot smo že poročali, so se pokazale razpoke v zakonu Anje in Denisa in videti je, da se par sooča z resno preizkušnjo. Denis se namreč raje kot partnerki posveča nočnemu življenju in družbi prijateljev, kar Anjo vse bolj boli.

Anja je v zadnji oddaji iskreno priznala strokovnjakom, da je z možem v zadnjem obdobju komaj še našla skupni jezik in mirno, a razočarano dodala, da njun odnos »kaže popolno nekompatibilnost dveh kultur«.

V tokratni epizodi eksperimenta je bilo še posebej napeto, saj so mladi zakonski par obiskale Anjine prijateljice, ki so hitro zaznale, da stvari med zakoncema niso rožnate. Po pogovorih so odkrito povedale, da nad videnim niso navdušene, in so skušale Denisu odpreti oči.

»Ni vse v redu, kot razlagata, da je,« je pripomnila prijateljica Eva Luna.

Eva Luna pozna Anjo zelo dobro. FOTO: Planet TV, zaslonski posnetek

Njihovo sporočilo je bilo jasno – če želi ohraniti Anjo ob sebi, bo moral spremeniti svoje prioritete in svojo ženo postaviti na prvo mesto.

Prijateljice so zaskrbljene. FOTO: Planet TV, zaslonski posnetek

Denis je mnenja, da sta z Anjo vse razčistila

Denis gleda na nastalo situacijo precej drugače. »Taka bedarija, da glava boli,« je Denis komentiral situacijo. Meni, da sta z Anjo vse razčistila, čeprav mu prijateljice dopovedujejo drugače. »Ona mora to sama pri sebi urediti, v glavi razčistiti stvari in bo potem lahko rekla, da je vse v redu,« je še pripomnil Denis samozavestno.