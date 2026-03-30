Deset let ljubezni Uroša in Tjaše: razprodane dvorane, nov album in veliki finale v Tivoliju

Glasbeni tandem Uroš in Tjaša nadaljuje uspešno zgodbo svoje turneje Recording Session, ki je tokrat dobila posebno, domače poglavje. V razprodani športni dvorani v Domžalah sta umetnika dokazala, da njuna priljubljenost ne pojenja, temveč se z vsakim novim projektom krepi. Večer, prežet z energijo, spontanostjo in neposrednim stikom z občinstvom, je hkrati ponudil vpogled v nastajanje novega albuma ter utrdil njun status enega najbolj prepoznavnih glasbenih dvojcev pri nas. Koncert sta odprla z aktualnim hitom Nikoli prestar, ki že podira rekorde – videospot je v zgolj štirih dneh presegel 200.000 ogledov na YouTubu in zasedel vrh lestvice Hype Chart. Skladba je hitro ogrela občinstvo, ki je nato z navdušenjem sodelovalo tudi pri nadaljevanju večera. Posebnost turneje je namreč prav vključevanje obiskovalcev v ustvarjalni proces: ob pesmi Naj ti bo lepo sta z bendom predstavila različne aranžmajske pristope, od bossa nove do reggaeja, vrhunec pa je bilo skupinsko snemanje spremljevalnih vokalov za novo skladbo s pomenljivim delovnim naslovom Da bi znali živet življenje. S tem sta koncertu dodala tudi izobraževalno noto ter približala glasbeno ustvarjanje širšemu občinstvu.

»Nastopati doma je najlepše, a hkrati tudi najzahtevnejše,« sta povedala zakonca Steklasa. »Prav zato nama toliko pomeni, da so ljudje novo glasbo sprejeli tako iskreno in jo peli z nama.« Ob tej priložnosti sta razkrila tudi pomembno novico: 9. septembra bosta v ljubljanski Hali Tivoli obeležila deset let skupnega ustvarjanja. Prve vstopnice so po koncertu že našle svoje kupce, kar potrjuje veliko zanimanje za prihajajoči spektakel in zvestobo njunega občinstva. Poseben čustveni poudarek večera je bil poklon Tjašinim glasbenim začetkom. Na odru se ji je pridružil mladinski pevski zbor Osnovne šole Dob pod vodstvom Karmen Banko, učiteljice, ki je kot prva prepoznala njen talent. »Ona je tista, ki me je usmerila v glasbo,« je povedala Tjaša in simbolično povezala preteklost s sedanjostjo. Danes sama spodbuja mlade talente – oder je prepustila tudi mladi pevki Tinkari Pek, ki je s svojim nastopom navdušila občinstvo in nakazala obetavno glasbeno prihodnost. Koncert se je zaključil v znamenju plesnih ritmov, pisanih balonov in stoječih ovacij. Uroš in Tjaša pa sta, kot je zanju značilno, večer podaljšala še z druženjem z oboževalci, ki ostajajo ključni del njune zgodbe in pomemben vir navdiha za njuno ustvarjanje. Veliki jubilejni koncert v Tivoliju obljublja še ambicioznejšo produkcijo z orkestrom in številnimi gosti, izid novega albuma pa bo sovpadal z glasbenim praznikom.