UROŠ IN TJAŠA

Deset let ljubezni Uroša in Tjaše: razprodane dvorane, nov album in veliki finale v Tivoliju

Glasbeni tandem navdušil v Domžalah ter ob obletnici napovedal veliki spektakel v Hali Tivoli.
Uroš in Tjaša FOTOGRAFIJE: JAN URŠIČ

Koncert je bil del turneje Recording Session, na kateri snemata gradivo za novi album.

Septembra prihajata v Halo Tivoli.

K. G.
 30. 3. 2026 | 07:25
Glasbeni tandem Uroš in Tjaša nadaljuje uspešno zgodbo svoje turneje Recording Session, ki je tokrat dobila posebno, domače poglavje. V razprodani športni dvorani v Domžalah sta umetnika dokazala, da njuna priljubljenost ne pojenja, temveč se z vsakim novim projektom krepi. Večer, prežet z energijo, spontanostjo in neposrednim stikom z občinstvom, je hkrati ponudil vpogled v nastajanje novega albuma ter utrdil njun status enega najbolj prepoznavnih glasbenih dvojcev pri nas. Koncert sta odprla z aktualnim hitom Nikoli prestar, ki že podira rekorde – videospot je v zgolj štirih dneh presegel 200.000 ogledov na YouTubu in zasedel vrh lestvice Hype Chart. Skladba je hitro ogrela občinstvo, ki je nato z navdušenjem sodelovalo tudi pri nadaljevanju večera. Posebnost turneje je namreč prav vključevanje obiskovalcev v ustvarjalni proces: ob pesmi Naj ti bo lepo sta z bendom predstavila različne aranžmajske pristope, od bossa nove do reggaeja, vrhunec pa je bilo skupinsko snemanje spremljevalnih vokalov za novo skladbo s pomenljivim delovnim naslovom Da bi znali živet življenje. S tem sta koncertu dodala tudi izobraževalno noto ter približala glasbeno ustvarjanje širšemu občinstvu.

»Nastopati doma je najlepše, a hkrati tudi najzahtevnejše,« sta povedala zakonca Steklasa. »Prav zato nama toliko pomeni, da so ljudje novo glasbo sprejeli tako iskreno in jo peli z nama.« Ob tej priložnosti sta razkrila tudi pomembno novico: 9. septembra bosta v ljubljanski Hali Tivoli obeležila deset let skupnega ustvarjanja. Prve vstopnice so po koncertu že našle svoje kupce, kar potrjuje veliko zanimanje za prihajajoči spektakel in zvestobo njunega občinstva. Poseben čustveni poudarek večera je bil poklon Tjašinim glasbenim začetkom. Na odru se ji je pridružil mladinski pevski zbor Osnovne šole Dob pod vodstvom Karmen Banko, učiteljice, ki je kot prva prepoznala njen talent. »Ona je tista, ki me je usmerila v glasbo,« je povedala Tjaša in simbolično povezala preteklost s sedanjostjo. Danes sama spodbuja mlade talente – oder je prepustila tudi mladi pevki Tinkari Pek, ki je s svojim nastopom navdušila občinstvo in nakazala obetavno glasbeno prihodnost. Koncert se je zaključil v znamenju plesnih ritmov, pisanih balonov in stoječih ovacij. Uroš in Tjaša pa sta, kot je zanju značilno, večer podaljšala še z druženjem z oboževalci, ki ostajajo ključni del njune zgodbe in pomemben vir navdiha za njuno ustvarjanje. Veliki jubilejni koncert v Tivoliju obljublja še ambicioznejšo produkcijo z orkestrom in številnimi gosti, izid novega albuma pa bo sovpadal z glasbenim praznikom.

koncertglasbaUroš in Tjašaslovenska glasbaturneja
09:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
09:14
Bulvar  |  Domači trači
REKORD, GLASBA IN NEPOZABNI TRENUTKI

Pod Poncami vrelo kot še nikoli: Nika Prevc pisala zgodovino, znani preplavili Planico (FOTO)

Kar se je zgodilo ta vikend, bo odmevalo še dolgo.
30. 3. 2026 | 09:14
08:48
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

Modrice se mi pojavljajo brez razloga, ali je to lahko znak resne bolezni

S staranjem koža postaja tanjša, izgublja zaščitni sloj maščobnega tkiva, krvne žile pa postanejo bolj krhke.
Miroslav Cvjetičanin30. 3. 2026 | 08:48
08:20
Bulvar  |  Tuji trači
IMA TEŽAVE

Tiger Woods pod vplivom z veliko hitrostjo trčil v tovornjak, oglasil se je Donald Trump

Tiger Woods med nevarnim prehitevanjem na bok. Leta 2021 mu je že grozila amputacija noge.
30. 3. 2026 | 08:20
08:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
08:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
7 LET ZAPORA

Maročan jo je na Metelkovi davil in posiljeval

Tahirja Tarze prošnje nemočne ženske niso ustavile pri posilstvu. Bil je že obsojen, zdaj na sodišču še zaradi udarca s kamnom.
Aleksander Brudar30. 3. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
