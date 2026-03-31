Deset otrok v eni vlažni sobi, v šoli pa posmeh vrstnikov: »Ne vem, kaj narediti,« pravi mama

Deset otrok spi v enem samem prostoru, stene grize plesniva vlaga, namesto postelj pa si morajo bratje in sestre deliti ozke pograde. To ni prizor iz prejšnjega stoletja, temveč kruta realnost družine Majdič iz Moravč, ki je v prvi oddaji nove sezone Delovne akcije pretresla Slovenijo.

Družina šteje neverjetnih 12 članov. Oče Janko in mama Barbara se trudita po svojih najboljših močeh, a kruta usoda in ena sama plača sta jih pahnili v bivalne razmere, ki parajo srce. »Težko mi je, ne vem, kaj naj naredim,« v solzah priznava obupana mama.

»Vsi spimo na kupčku, da lahko sploh spimo«

Pismo, ki ga je na naslov priljubljene televizijske voditeljice Ane Praznik poslala najstarejša hčerka Marjetka, je razkrilo bedo, ki se skriva za stenami 200 let stare kmečke hiše. Dvanajstčlanska družina biva v prostorih, kjer vlaga uničuje vse pred seboj, otroci pa sploh ne poznajo zasebnosti. »Imamo dva pograda in eno posteljo. Potem pa na pogradih tudi po dva spimo, da lahko vsi spimo,« je pretresljivo izpovedala ena od hčerk. Zaradi hrupa in pomanjkanja prostora za pisalne mize so šolske obveznosti prava misija nemogoče. »Otroci se učijo vsak po svoje, nekateri v kuhinji, drugi v dnevni sobi, nekateri celo na tleh,« je s cmokom v grlu povedal oče Janko, ki na kmetiji gara za preživetje svoje številčne družine.

A bivalna stiska ni edina bolečina, ki pesti mlade Majdičeve. Mama Barbara, ki doma drži vse štiri vogale hiše, je razkrila: »Otroci v šoli jih zafrkavajo ves čas, da nima vsak svoje sobe. Meni je to težko. Ne vem, kaj narediti,« pravi mama, ki jo močno boli, da svojim najdražjim ne more nuditi osnovnega dostojanstva. Tudi oče Janko se je pred kamerami zlomil. Priznal je, da je breme pretežko, a hkrati ponosno dodal, da so otroci njegovo največje bogastvo in mu vedno z veseljem priskočijo na pomoč.

Hiša plesni in nevarnih napeljav

Ko je Ana Praznik prestopila prag, je ostala brez besed. Plesen na stenah, dotrajana kuhinja, kjer vseh 12 članov sploh ne more hkrati sesti h kosilu, in kopalnica brez stranišča – slednje je namreč na drugem koncu hodnika, in to brez vrat. Mojster Bojan je ob pogledu na objekt hitro ugotovil, da gre za ogromen zalogaj. Hiša je polna pasti; električar Ičo je v stari omarici našel celo leglo insektov, napeljava pa je bila tako zastarela, da je ogrožala varnost družine.

Ekipa Delovne akcije je že zavihala rokave. Načrt je drzen: spodnji, zapuščeni prostori, kjer so nekoč bivali stari starši, bodo dobili novo življenje. Družina bo končno dobila pravo dnevno sobo ob topli krušni peči, otroci pa se bodo lahko razporedili v nove sobe. Bo ekipi uspelo premagati betonske strope in dotrajane cevi ter Majdičevim končno podariti dom, v katerem jih ne bo več sram in kjer bodo lahko vsi hkrati sedli za isto mizo? Slovenija stiska pesti za deset srčnih otrok, ki si po letih spanja na »kupčku« končno zaslužijo vsak svojo posteljo in miren kotiček za učenje.