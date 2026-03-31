DELOVNA AKCIJA

Deset otrok v eni vlažni sobi, v šoli pa posmeh vrstnikov: »Ne vem, kaj narediti,« pravi mama

Družina šteje neverjetnih 12 članov.
Ko je Ana Praznik prestopila prag, je ostala brez besed. FOTO: Pro Plus 
N. P.
 31. 3. 2026 | 15:11
3:29
A+A-

Deset otrok spi v enem samem prostoru, stene grize plesniva vlaga, namesto postelj pa si morajo bratje in sestre deliti ozke pograde. To ni prizor iz prejšnjega stoletja, temveč kruta realnost družine Majdič iz Moravč, ki je v prvi oddaji nove sezone Delovne akcije pretresla Slovenijo.

Družina šteje neverjetnih 12 članov. Oče Janko in mama Barbara se trudita po svojih najboljših močeh, a kruta usoda in ena sama plača sta jih pahnili v bivalne razmere, ki parajo srce. »Težko mi je, ne vem, kaj naj naredim,« v solzah priznava obupana mama.

»Vsi spimo na kupčku, da lahko sploh spimo«

Pismo, ki ga je na naslov priljubljene televizijske voditeljice Ane Praznik poslala najstarejša hčerka Marjetka, je razkrilo bedo, ki se skriva za stenami 200 let stare kmečke hiše. Dvanajstčlanska družina biva v prostorih, kjer vlaga uničuje vse pred seboj, otroci pa sploh ne poznajo zasebnosti. »Imamo dva pograda in eno posteljo. Potem pa na pogradih tudi po dva spimo, da lahko vsi spimo,« je pretresljivo izpovedala ena od hčerk. Zaradi hrupa in pomanjkanja prostora za pisalne mize so šolske obveznosti prava misija nemogoče. »Otroci se učijo vsak po svoje, nekateri v kuhinji, drugi v dnevni sobi, nekateri celo na tleh,« je s cmokom v grlu povedal oče Janko, ki na kmetiji gara za preživetje svoje številčne družine.

A bivalna stiska ni edina bolečina, ki pesti mlade Majdičeve. Mama Barbara, ki doma drži vse štiri vogale hiše, je razkrila: »Otroci v šoli jih zafrkavajo ves čas, da nima vsak svoje sobe. Meni je to težko. Ne vem, kaj narediti,« pravi mama, ki jo močno boli, da svojim najdražjim ne more nuditi osnovnega dostojanstva. Tudi oče Janko se je pred kamerami zlomil. Priznal je, da je breme pretežko, a hkrati ponosno dodal, da so otroci njegovo največje bogastvo in mu vedno z veseljem priskočijo na pomoč.

Hiša plesni in nevarnih napeljav

Ko je Ana Praznik prestopila prag, je ostala brez besed. Plesen na stenah, dotrajana kuhinja, kjer vseh 12 članov sploh ne more hkrati sesti h kosilu, in kopalnica brez stranišča – slednje je namreč na drugem koncu hodnika, in to brez vrat. Mojster Bojan je ob pogledu na objekt hitro ugotovil, da gre za ogromen zalogaj. Hiša je polna pasti; električar Ičo je v stari omarici našel celo leglo insektov, napeljava pa je bila tako zastarela, da je ogrožala varnost družine.

Ekipa Delovne akcije je že zavihala rokave. Načrt je drzen: spodnji, zapuščeni prostori, kjer so nekoč bivali stari starši, bodo dobili novo življenje. Družina bo končno dobila pravo dnevno sobo ob topli krušni peči, otroci pa se bodo lahko razporedili v nove sobe. Bo ekipi uspelo premagati betonske strope in dotrajane cevi ter Majdičevim končno podariti dom, v katerem jih ne bo več sram in kjer bodo lahko vsi hkrati sedli za isto mizo? Slovenija stiska pesti za deset srčnih otrok, ki si po letih spanja na »kupčku« končno zaslužijo vsak svojo posteljo in miren kotiček za učenje.

Lifestyle | Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle | Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle | Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Lifestyle | Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Novice | Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Lifestyle | Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Lifestyle | Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Lifestyle | Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Novice | Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Novice | Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Lifestyle | Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Lifestyle | Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Lifestyle | Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Novice | Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Lifestyle | Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Lifestyle | Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Lifestyle | Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Lifestyle | Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Lifestyle | Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
