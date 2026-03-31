Devetdeset tisoč nasmehov v Planici: Domen in Nika Prevc sta spisala zgodovino

Pa je za nami podaljšan planiški vikend, ki je tako pomemben, da je celo predsednica pohitela z volitvami in uredila, da so ljubitelji smučarskih poletov lahko nemoteno opravili svojo državljansko dolžnost ter se nato, kot vsako leto, množično odpravili v dolino Pod Poncami. Tradicija, ki združuje šport, druženje in pravo slovensko navijaško energijo, je tudi letos dokazala svojo moč. Tokrat pa so obiskovalci Planico kar preplavili, saj se jih je v vseh štirih dneh največjega športnega dogodka v Sloveniji zbralo skoraj 90 tisoč. V soboto, ko je bila ob moški tekmi na sporedu še premierna ženska preizkušnja v smučarskih poletih, je bil dogodek celo razprodan, kar dodatno potrjuje, da zanimanje za ta šport iz leta v leto raste.

Selfie ekipe z zvestimi navijači FOTO: MEDIASPEED.NET

In res smo imeli kaj videti. Navijači so lahko uživali v vrhunskih predstavah, v katerih ni manjkalo niti napetosti niti izjemnih dosežkov. Pozdravili smo posamično zmago in še eno drugo mesto, ki je s tem kronal naravnost rekordno sezono, v kateri je osvojil praktično vse, kar se osvojiti da. Njegovi poleti so bili suvereni, samozavestni in predvsem dokaz vrhunske forme, ki jo je kazal čez celotno sezono. Ob njem pa je njegova sestraprav tako zaokrožila svojo prevlado v letošnji sezoni. S končno zmago, že 40. v karieri, je zadovoljno osvojila še zgodovinsko prvo žensko tekmo v poletih, s čimer se je zapisala v zgodovino tega športa. A Nika se ni zadovoljila zgolj s tem. Dan pred tem je popravila še svetovni rekord za ženske in s tem poskrbela, da sta odslej oba rekorda – moški in ženski – doma v Planici in v družini. Takšni dosežki niso le osebni uspehi, temveč tudi velik ponos za celotno Slovenijo, ki že desetletja diha s smučarskimi skoki in poleti.

Seveda pa športni del ni bil edini vrhunec tega nepozabnega vikenda. Planica je znova dokazala, da ni le prizorišče vrhunskega športa, temveč tudi prostor druženja, veselja in nepozabnih srečanj. Med gledalci so se stkala nova prijateljstva, obnovili so se stari stiki, padali so stiski rok in objemi, ki so ustvarjali posebno toplino v tem našem alpskem raju. Za dodatno energijo in dobro razpoloženje so poskrbeli tudi koncerti naših najboljših glasbenikov, ki so še dodatno ogreli in navdušili množico zbranih. Glasba, smeh in navijanje so se prepletali v nepozabno kuliso, ki je dogodek dvignila še na višjo raven. Vse skupaj je ustvarilo izjemno vzdušje, ki ga lahko ponudi le Planica. Dogodek je tako znova potrdil svoj status enega največjih in najbolj priljubljenih športnih praznikov pri nas. Hkrati pa nam je dal razlog za veselje ter zagotovil, da se že z velikim pričakovanjem veselimo nove sezone.

Tomi Meglič iz skupine Siddharta je strasten oboževalec skokov ter poletov. FOTO: MEDIASPEED.NET