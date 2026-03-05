  • Delo d.o.o.
NOVO POGLAVJE DOBRODELNE ZGODBE

Dežela junakov: Miha Deželak je predal štafeto Prevcu

Po več kot desetletju dobrodelne zgodbe, ki je na počitnice popeljala skoraj 25.000 otrok, akcija Radia 1 odpira novo poglavje - z istim poslanstvom, pomagati otrokom iz socialno ogroženih družin.
Kaja Grozina
 5. 3. 2026 | 14:06
 5. 3. 2026 | 14:06
Na Osnovni šoli Koseze se je zapisalo novo poglavje ene najbolj srčnih dobrodelnih zgodb v Sloveniji. Akcija, ki je v več kot desetletju povezala ljudi po vsej državi in prerasla okvir radijskega projekta, je dobila nov obraz - simbolično štafeto Dežele junakov je od Mihe Deželaka prevzel smučarski skakalec Cene Prevc.

Dogodek je z uvodnimi besedami odprl Denis Avdić, ki je poudaril, da Deželak junak že dolgo ni več le akcija Radia 1. »To je postala zgodba vseh nas, zgodba ljudi,« je dejal in dodal, da je čez leta nastala Dežela junakov kot skupnost solidarnosti, ki se vsakič znova odzove, ko je treba pomagati.

V vseh letih so zbrali več kot šest milijonov evrov 

O razsežnosti akcije je spregovoril direktor Fundacije Radia 1 Preprosto blizu Andrej Vodušek. V več kot desetletju je bilo zbranih natančno 6.253.789,43 evra, s katerimi so omogočili počitniške programe, terapije in psihosocialno pomoč skoraj 25.000 otrokom iz socialno ogroženih družin. »Če bi vse otroke, ki so šli na počitnice, posedli na avtobuse, bi jih bilo več kot 500. Kolona bi bila dolga skoraj od Brezovice do Vrhnike,« je ponazoril in dodal, da številke same po sebi niso bistvo zgodbe. »Bistvo je, da je Slovenija pokazala, da zna stopiti skupaj in da solidarnost ni samo beseda.«

S posebno toplino je nato spregovoril tudi Miha Deželak, ki je vsa ta leta z neomajno energijo povezoval ljudi po vsej Sloveniji. Spomnil je, da je že lani napovedal, da ne bo več v ospredju akcije, vendar to nikakor ne pomeni slovesa od zgodbe. »To je zaupanje. Zaupanje, da je ta zgodba tako močna, da gre naprej tudi brez mene.« Ob tem je poudaril, da Deželak junak nikoli ni bil le ena oseba. »Junaki smo bili vedno vsi mi - vsi, ki smo sodelovali. To ni bila nikoli samo moja zgodba,« je dejal in se zahvalil vsem, ki so akcijo čez leta podpirali. »Ne bom rekel samo enkrat hvala, ampak kar hvala, hvala, hvala. Hvala, Slovenija.«

Na dolgoletno pot akcije se je ozrla tudi radijska voditeljica Anja Ramšak, ki je projekt spremljala tako na terenu kot v studiu. »Na začetku sploh nismo vedeli, kam bo vse skupaj peljalo,« je priznala. »Danes pa vidimo, v kaj je to preraslo - v nekaj res neverjetnega, nekaj čudovitega.« Po njenem mnenju Dežela junakov vedno znova pokaže, kakšna je Slovenija v svojem bistvu. »Vedno znova ugotovimo, da smo res Dežela junakov.«

S svojo perspektivo je dogodek dopolnila tudi Lara Tošič, ki je akcijo sprva spremljala še kot učenka. »Mislim, da sem bila v osmem razredu, ko se je vse skupaj začelo,« se je spomnila. »Takrat smo akcijo spremljali doma, z družino smo darovali, enkrat smo šli celo gledat na Vrhniko.« Danes jo doživlja tudi od znotraj, kar ji daje povsem novo razumevanje. »Zelo zanimivo je videti, kako je ta akcija zrasla in kako močno povezuje ljudi.«

Pravi junak ostaja Miha 

Nina Pušlar je zapela pesem Tople oči, ki je čez leta postala ena izmed melodij, ki so spremljale ekipo na poti. Deželak se je ob tem spomnil, kako pogosto so jo peli na terenu. »Ta pesem nas je povezovala. Tudi če so bili glasovi malo hripavi, je bilo vedno iz srca,« je dejal.

Novi obraz Dežele junakov je postal Cene Prevc, ki je ob prevzemu poudaril, da v zgodbo ne prihaja kot novi junak. »Jaz tukaj nisem nov junak in še manj, da bi koga zamenjal,« je dejal. »Junak za moje pojme je in ostaja Miha.« Po njegovih besedah Dežela junakov ni vezana na eno ime ali en obraz, temveč na skupnost ljudi, ki verjamejo v njen namen. »Dežela junakov ni kraj, nima točne lokacije. Dežela junakov smo vsi mi,« je poudaril. »Jaz sem tukaj predvsem kot eden izmed mnogih, ki želijo prispevati svoj kamenček v mozaik te neverjetne zgodbe.« Miha Deželak je ob tem dodal, da je Prevc vsa ta leta že stal ob strani akciji in jo podpiral tudi na terenu. »Vedno je prišel, povedal kakšno dobro šalo in nas nasmejal,« je dejal in ga opisal kot človeka z energijo, pogumom in srcem, ki ga ta zgodba potrebuje.

