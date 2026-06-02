Deželak ima »ful« energije za to, da bo dedek, razkril je ime otroka

V jutranjem programu Radia 1 je včeraj zavladalo posebno čustveno vzdušje. Med pogovorom o dobrodelni akciji Dežela junakov, ki že vrsto let pomaga otrokom iz socialno šibkejših okolij, je bil ganjen tudi njen dolgoletni ambasador Miha Deželak. Obujal je spomine na leta dobrodelnega dela, nato pa poslušalcem zaupal novico, ki je v studiu sprožila val navdušenja, smeha in tudi nekaj solz. Deželak je najprej spregovoril o tem, kako močno je dobrodelna akcija zaznamovala njegovo družino. Poudaril je, da je bila ves čas ob njem žena Irena, pri projektu pa so aktivno sodelovali tudi njuni otroci. »Matej je vozil, Manca in Mojca pa sta z mano sodelovali na terenu,« je povedal. Izkušnje, ki sta jih hčerki pridobili med dobrodelnim delom, so pustile močan pečat tudi na njuni poklicni poti. Manca je postala vzgojiteljica, Mojca pa se dobrodelnosti posveča tudi akademsko, saj o tem področju pripravlja magistrsko nalogo. Obe sta bili aktivni tudi v kolonijah, kjer sta delovali kot mentorici in vzgojiteljici.

Z novico je ganil tudi sodelavce.

Nato pa je sledilo veliko presenečenje. Deželak je razkril, da bo kmalu prvič postal dedek. »Pred kratkim ste izvedeli, da je Manca zaročena. Zeta imam tukaj na radiu. Zdaj pa bi vam rad povedal še, da je druga hčerka – Mojca – noseča,« je oznanil. V studiu je završalo, ganjeni Deželak pa je komaj zadrževal čustva. »Zelo kmalu bom dobil vnuka. Jaz bom dedek! Imam ful energije za to,« je povedal skozi solze. Čeprav je za veselo novico vedel že nekaj časa, ga je ob javnem razkritju ponovno močno prevzela. Priznal je, da ga najbolj gane misel na to, da sta si obe hčerki ustvarili lepo življenje. »Obe hčerki imata službo, partnerja ... Res jima je lepo. Potem pa pomislim, koliko otrok tega nima ... Zato je ta akcija tako pomembna!«

Tudi v prihodnje želi ostati predan dobrodelnosti in pomagati otrokom.

Voditelj Denis Avdić ga je nato vprašal, kdaj bo družina dobila novega člana. Deželak je v smehu odgovoril, da že poleti. »Fantek bo in ime mu bo Tilen,« je povedal. Ganjenost je delila tudi Anja Ramšak, ki se je spomnila Mojce iz otroških let. »Bila je tako majhna punčka. Zdaj bo pa mami,« je dejala. Kot se za Deželaka spodobi, pa tudi v najbolj čustvenih trenutkih ni manjkalo humorja. Ko so se čustva nekoliko umirila, je hudomušno pripomnil: »A veš, kaj sem pomislil? Jaz bom zdaj z babico spal.«

Novica o prihodu prvega vnuka je Miho Deželaka ganila do solz, obenem pa ga je še dodatno opomnila, zakaj že vrsto let tako predano pomaga otrokom, ki nimajo enakih možnosti in podpore. Poleti bo tako stopil v novo življenjsko vlogo – vlogo dedka, ki se je, kot pravi sam, že zdaj neizmerno veseli.