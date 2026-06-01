Deželak zjutraj razkril veselo novico, postal bo dedek (VIDEO)

Miha Deželak je širši javnosti je posebej znan po humanitarni akciji Deželak Junak, v kateri vsako leto s svojo ekipo potuje po Sloveniji in zbira sredstva za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Akcija, ki jo organizira Radio 1, je v več kot desetletju delovanja številnim otrokom omogočila brezskrbne počitnice in postala eden največjih dobrodelnih projektov v državi.

Deželak je že začetek leta napovedal, da počasi ne zmore več vsakoletnih naporov na kvadrociklu in da išče svojega naslednika. Ob najavi velike novice, ki so jo radijski prijatelji obetali za danes zjutraj, so se poslušalci iskreno bali, da najavlja upokojitev. A temu ni tako. Junak ne odhaja nikamor, le nekoliko bolj zaseden postaja - njegova mlajša hči, Mojca Deželak, bo že poleti postala mamica dečku. To bo za Deželakove prvi vnuk, kar je Miho popolnoma raznežilo.

»Naš vnuček bo imel ljubezni v izobilju, a vem, da to ni samoumevno za vse otroke ... «

Nekaj čez sedmo zjutraj, ko je Deželak poslušalcem sporočil veselo novico, pa ni šlo tako brez solz sreče, kot tudi ne brez solz žalosti. Miha se ob vsaki misli na otroke najprej spomni vseh, ki v življenju niso rojeni v obilico ljubezni. V nasprotju z njihovim dečkom, ki prihaja v ljubečo družino Mojce in njenega krasnega partnerja, veliko otrok ostaja v bedi in zavrženosti. Za vse te otroke želi Deželak nadaljevati boj. »Ostal bom, če me boste le še hoteli,« je povedal ekipi. Čeprav je Miha letos ambasadorsko štafeto akcije predal Cenetu Prevcu, še naprej ostaja v borbi za brezskrbne počitnice vseh otrok, ki jim lepa doživetja niso bila položena v zibelko. Hvala Miha in iskrene čestitke!