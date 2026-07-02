Divja noč za Hajdi Korošec Jazbinšek in moža: neurje na morju ju je prisililo v težko odločitev

Podjetnica in pevka Hajdi Korošec Jazbinšek te dni s soprogom Urbanom dopustuje na morju, kjer sama plujeta z najeto športno motorno jahto po Istri. A njuno morsko dogodivščino je prekinilo silovito neurje, zaradi katerega sta se zasidrala v Rovinju in doživela zelo neprijetno noč. »Noč je bila divja. Rovinj je že večkrat pokazal svojo divjo plat narave. Tudi za naju z Urbanom je bila precej neprijetna, predvsem zato, ker sva bila privezana na zelo nehvaležni poziciji in so valovi prihajali neposredno na plovilo,« je povedala na družbenih omrežjih.

Pojasnila je, da sta plovilo dobro privezala, vendar so zaradi močnih valov kljub temu nastale manjše poškodbe. »Ob strani pri letvicah je prišlo do manjših udarcev, kar je bilo zaradi same pozicije neizogibno. Bilo je res zelo divje,« je opisala.

Silovito neurje je sinoči divjalo v Rovinju. FOTO: Zaslonski posnetek

Že naslednje jutro sta o dogodku obvestila agencijo, pri kateri sta najela plovilo. Po ogledu so ugotovili, da gre le za manjše, kozmetične poškodbe, ki jih je mogoče hitro odpraviti. Hajdi je ob tem poudarila, da je ob morebitnih poškodbah prav, da najemniki o poškodbah takoj obvestijo agencijo in ničesar ne prikrivajo. Kot pravi, se pregledu pri odjavi namreč tako ali tako ni mogoče izogniti, saj plovilo ob vračilu temeljito preverijo, po potrebi tudi potapljači. »Bolje je povedati takoj, kot pa skrivati in prikrivati. To tudi bolj cenijo,« je dala vedeti.

Odločila sta se, da bosta kljub vsemu prespala na jahti. FOTO: Zaslonski posnetek

V najhujšem delu neurja sta se za nekaj časa umaknila v hotel, nato pa se vendarle odločila, da noč preživita na plovilu. Kot je priznala Hajdi, je bilo precej neprijetno, saj je jahto močno zibalo. Razmere so bile še toliko slabše, ker sta bila privezana na nehvaležni poziciji, brez plovila ob strani, valovi pa so prihajali neposredno proti njima. Tudi plovilo z višjimi boki je v takšnih razmerah še bolj občutljivo na valovanje.

Kljub temu sta z Urbanom sklenila, da ostaneta na jahti. Če sta že na morju s plovilom, je treba, kot je dala vedeti, sprejeti tudi manj prijetno plat takšne dogodivščine.

Dodala je, da je v letih plovbe doživela že marsikaj. »Bili smo mladi in nori, a k sreči slej ko prej prideš do spoštljivosti in imaš 'rešpekt' do narave in morja,« je dejala, zato sta tudi plovilo pravočasno privezala v marini.

Hajdi in Urban dopust preživljata na najeti 11-metrski športni motorni jahti Beneteau Gran Turismo 36, namenjeni udobnemu križarjenju in dnevnim izletom. Kljub temu pa je neurje pokazalo, da je lahko tudi sodobno in dobro opremljeno plovilo v močnih valovih povsem nemočno pred silami narave.