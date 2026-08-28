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IL DIVJI

Divji foter Klemen je sredi festivala izvedel veselo novico: »Pred nastopom mi je sporočila, da se bo družina povečala ...« (FOTO)

Za Slovenske novice je razkril, kako je izvedel, da bo znova postal očka, ter priznal, da je tisti večer vse drugo za trenutek izgubilo pomen.
Klemen Rutar FOTO: Osebni Arhiv

Klemen Rutar FOTO: Osebni Arhiv

Družina mu pomeni največ. FOTO: Metka Komatar

Družina mu pomeni največ. FOTO: Metka Komatar

Novega družinskega člana se zelo veselijo. FOTO: Osebni Arhiv

Novega družinskega člana se zelo veselijo. FOTO: Osebni Arhiv

Klemen se je preizkusil v šovu MasterChef. FOTO: Domen Jugovar

Klemen se je preizkusil v šovu MasterChef. FOTO: Domen Jugovar

Klemen Rutar FOTO: Osebni Arhiv
Družina mu pomeni največ. FOTO: Metka Komatar
Novega družinskega člana se zelo veselijo. FOTO: Osebni Arhiv
Klemen se je preizkusil v šovu MasterChef. FOTO: Domen Jugovar
Kaja Grozina
 28. 8. 2026 | 18:20
5:44
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Festival Melodije morja in sonca (MMS) bo imel za Klemna Rutarja, člana skupine Il Divji, odslej prav posebno mesto. Ne le zaradi glasbe in nastopa, temveč zaradi novice, ki je zasenčila vse, kar se je tistega dne dogajalo na odru. Prav v času festivala mu je namreč žena Tina povedala, da bosta znova postala starša. »MMS bom zaradi tega verjetno vedno povezoval s precej več kot samo z glasbo. Tina mi je novico povedala prav v času festivala in iskreno, v tistem trenutku je vse ostalo za nekaj sekund postalo nepomembno. Najprej šok, potem pa seveda ogromno veselja,« pripoveduje Rutar.

Kot pravi, so to trenutki, ki jih je težko primerjati s čimer koli drugim. »Takšne novice te zadenejo čisto drugače kot karkoli, kar se zgodi na odru. Festival je bil zame že tako poseben, po tej novici pa je dobil še eno dimenzijo, ki je ne bom nikoli pozabil.« Naključje je hotelo, da so Il Divji tisti večer nastopili s skladbo Morje mi, katere zgodba se dotika prav družine, otrok, ljubezni in trenutkov, ki človeku ostanejo za vedno. Le nekaj ur po tem, ko je izvedel, da se bo njihova družina povečala, je Klemen njeno besedilo na odru doživljal povsem drugače. »Že ko smo pesem ustvarjali, mi je bila zelo blizu, ker govori o stvareh, ki mi danes pomenijo največ. Ko pa nekaj ur pred nastopom izveš, da se bo družina povečala, potem besedilo na odru poješ popolnoma drugače,« pravi.

Družina mu pomeni največ. FOTO: Metka Komatar
Družina mu pomeni največ. FOTO: Metka Komatar

Olivia bo starejša sestrica 

Priznava, da je nekatere dele skladbe prav tisti večer prvič začutil na novi ravni. »Težko bi si izmislil bolj primerno pesem za trenutek, v katerem sem bil.« Rutar in Tina doma že vzgajata triletno Olivio, zato tokrat v starševstvo vstopata z nekoliko več izkušnjami. Klemen, ki ga številni na družbenih omrežjih poznajo tudi kot Divjega fotra, pravi, da je tokrat vse drugače. »Pri prvem otroku nimaš pojma, kaj te čaka. Prebereš lahko sto stvari, poslušaš nasvete, ampak dokler tega ne doživiš, si težko predstavljaš, kako zelo ti otrok spremeni življenje. Zdaj vsaj približno vem, kaj prihaja, zato je mogoče malo več miru, vznemirjenje pa ni nič manjše.«

Obenem se dobro zaveda, da izkušnja z enim otrokom še ne pomeni, da ve, kaj ga čaka pri dveh. »Drugi otrok bo spet popolnoma nova zgodba. Pa tudi mene zanima, kako bom kot fotr funkcioniral z dvema. Verjetno bo ravno materiala za Divjega fotra zdaj še več,« se zasmeji. Veselo novico so seveda povedali tudi Olivii, ki prihod novega družinskega člana dojema po svoje. »Ve, da je pri mamici v trebuščku dojenček in da bo postala starejša sestrica, vprašanje pa je seveda, koliko si pri treh letih dejansko predstavljaš, kaj to pomeni,« pripoveduje Klemen.

Novega družinskega člana se zelo veselijo. FOTO: Osebni Arhiv
Novega družinskega člana se zelo veselijo. FOTO: Osebni Arhiv
Prav njene reakcije in vprašanja so za starša že zdaj eden najbolj simpatičnih delov pričakovanja. Klemen pa sumi, da jo največje spoznanje šele čaka. »Mislim, da bo pravi trenutek prišel takrat, ko bo dojenček dejansko doma in bo ugotovila, da ne gre samo za trebušček, ampak da je prišel nekdo, ki bo ostal z nami,« pove v smehu. Pri Rutarjevih bo tako v prihodnjih mesecih še posebej živahno, nič manj pestro pa ni niti na Klemenovi poslovni in glasbeni poti. Poleg nastopov z Il Divjimi, službe in ustvarjanja vsebin za socialna omrežja se je podal še v povsem novo dogodivščino – postal je tekmovalec MasterChefa.

»Dogaja se res ogromno in verjetno sem si izbral kar zanimivo leto za vse skupaj,« se pošali. Ob vseh obveznostih priznava, da popolnega ravnotežja verjetno ni mogoče doseči. »Tudi sam se ga še učim loviti. Sem pa glede ene stvari zelo miren. Družina je vedno na prvem mestu.« Glasba, televizija in drugi projekti ga izpolnjujejo, toda prioritete ostajajo jasne. »Vse ostalo so stvari, ki jih imam rad in v njih uživam, ampak na koncu so Tina, Olivia in zdaj še novi družinski član tisti, zaradi katerih vse skupaj sploh dobi pravi smisel.«

Pritegnil ga je izziv 

Klemen se je preizkusil v šovu MasterChef. FOTO: Domen Jugovar
Klemen se je preizkusil v šovu MasterChef. FOTO: Domen Jugovar
Sodelovanje v MasterChefu je zanj pomenilo nekaj povsem drugega od okolij, v katerih ga je bila javnost vajena gledati. Prav to pa je bil eden od razlogov, da se je odločil sprejeti izziv. »Odločitev za prijavo je bila precejšen izhod iz moje cone udobja. Ljudje me poznajo iz glasbe, marketinga in zdaj tudi kot Divjega fotra, kuhinja pa je bila nekaj povsem drugega. Ravno zato me je izziv tako pritegnil. Hotel sem se postaviti v situacijo, kjer ne bom imel vsega pod nadzorom in kjer se bom moral res dokazati.«

Kuhalnica mu sicer ni tuja. Tudi doma rad kuha, čeprav sebe nikakor ne opisuje kot profesionalca. »Sem tip človeka, ki zelo rad eksperimentira, nekaj naredi po svoje in potem upa, da bo dobro,« pravi. »MasterChef hitro pokaže, da je med domačim kuhanjem in kuhanjem pod pritiskom pred sodniki precejšnja razlika.« Kako daleč ga bodo njegove kuharske sposobnosti pripeljale, za zdaj še ne želi razkriti. Eno pa je jasno že pred televizijskim razpletom: ne glede na glasbene odre in kuharske izzive Klemna letos največja in najpomembnejša nova vloga čaka doma.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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Divji foter Klemen je sredi festivala izvedel veselo novico: »Pred nastopom mi je sporočila, da se bo družina povečala ...« (FOTO)

Za Slovenske novice je razkril, kako je izvedel, da bo znova postal očka, ter priznal, da je tisti večer vse drugo za trenutek izgubilo pomen.
Kaja Grozina28. 8. 2026 | 18:20

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