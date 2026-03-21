Senka Umek se je v čustvenem zapisu zahvalila možu (FOTO)

V čudovitem zapisu, ki ga je Senka Umek delila na svojem Instagram profilu, je predvsem poudarila, kako pomembno oporo ji v življenju predstavlja mož. »Danes sem še bolj hvaležna, da imam ob sebi moža, s katerim je vse to lažje – mojo podporo, najboljšega prijatelja, ljubimca.« Ob tem je dodala, da se jima je deset let nekoč zdelo daleč, a je minilo izjemno hitro, ter izrazila željo, da bi jih skupaj dosegla še vsaj petkrat toliko.

Kdo sta Umek in Senka?

DJ Umek, s pravim imenom Uroš Umek, velja za enega najuspešnejših slovenskih glasbenikov na področju elektronske glasbe. Kot pionir techno scene je nastopal na največjih svetovnih odrih in festivalih ter soustvarjal globalno elektronsko sceno že od 90. let. Njegova žena Senka se javnosti redkeje izpostavlja, a občasno z deljenjem osebnih trenutkov na družbenih omrežjih ponudi vpogled tudi v njuno zasebno življenje.

Senka, ki je novo leto začela z nasmehom na ustih in razvajanjem na luksuzni destinaciji, nato pa se ji je v trenutku podrl svet, ko je izgubila očeta, je v objavi dodala, da je letošnje leto vse prej kot mirno in stabilno. »Ko prideš v leto 2026 - leto polno praznovanj in lepih stvari, a se ti hkrati zgodi najhujše, izguba. Ko se čustva tako močno prepletajo, da kdaj niti ne veš, ali so to solze žalosti, hvaležnosti ali sreče. Ko imaš nasmeh, pa v resnici znotraj sebe razpadaš, ali pa ga nimaš v trenutku, ko bi se najraje smejal na ves glas,« je bila iskrena žena našega najbolj uspešnega didžeja.