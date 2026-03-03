Đoković na praznovanju Dončićevega rojstnega dne: poslušajte, katero pesem mu je pel (VIDEO)

Luka Dončić je najprej navdušil na parketu, nato še za rojstnodnevno mizo. Ob robu njegove dominantne predstave proti Sacramentu je s tribun vse spremljal tudi Novak Đoković. Po zmagi Lakersov s 128:104 se je večer prevesil v sproščeno praznovanje, ki je hitro zaokrožilo po družbenih omrežjih.

Slovenski košarkarski virtuoz je proti Sacramentu dosegel 28 točk, devet asistenc in pet skokov. Bil je razigran, natančen in odločen. Med tekmo je Dončić javno izrazil spoštovanje do srbskega teniškega zvezdnika in ga označil za največjega vseh časov. Po koncu obračuna pa je sledilo še zasebno praznovanje, katerega posnetki so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih.

Ob rojstnodnevni torti so Dončiću zavrteli srbsko pesmico Danas nam je divan dan (Danes je za nas čudoviti dan). Menda pa sta Dončić in Đoković skupaj zapela tudi znano otroško pesem legendarnega srbskega in jugoslovanskega voditelja otroških oddaj Branka Kockice U svetu postoji jedno carstvo (V svetu obstaja eno kraljestvo). Vzdušje je bilo sproščeno, gostje so slavje pospremili z nasmehi.

Dončić, rojen 28. februarja 1999, je tako praznoval 27. rojstni dan, nato pa se hitro vrnil k obveznostim. Đokovića kmalu čaka masters v Indian Wellsu, Dončić pa z Lakersi nadaljuje boj za čim boljši položaj pred končnico.