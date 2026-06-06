Dolga desetletja molčala o grozotah iz otroštva: »Moja mama me je kot devetletno deklico prodala moškemu« (FOTO)

Bilo je čustveno, bilo je ganljivo in iskreno. Večer, poln objemov, solz in hvaležnosti, a tudi, vsaj za avtorico knjige Nezaželena Gordano Veličkovsko, zelo osvobajajoč. 26. maja je v Galeriji Bažato razprostrla krila svoji prvi knjigi, v kateri je popisala svojo izjemno težko življenjsko pot. Lahko bi rekli, da si je knjigo podarila za 52. rojstni dan, saj je rojstnodnevno svečko upihnila prav na ta dan, obkrožena z ljudmi, ki so na tak ali drugačen način zaznamovali njeno življenje.

»S tem, ko sem svoje življenje prelila na papir, sem ozdravila del sebe, našla mir in nazdravila novemu življenju,« pojasnjuje avtorica, izučena frizerka, ki jo je pot iz rodne Makedonije pred dvajsetimi leti pripeljala v Slovenijo. Ob tem pokaže naslovnico knjige, na kateri je upodobljena porušena kamnita hiša.

»Ta porušena hiša je bila moj največji motiv za pisanje. V njej so bili moji spomini, moje otroštvo in moje korenine. Zato sem knjigo posvetila svojim pokojnim staršem, sestrama in bratu v upanju, da jo bodo nekoč prebrali,« pojasnjuje. Knjiga je objem vsem, ki so se kdaj počutili, da niso dovolj, dodaja. Rodila se je kot četrti otrok v izrazito revni družini. Ker se ni rodila kot fant, temveč kot deklica, je že zelo zgodaj začutila, da znotraj družine ni zaželena.

Na svoj rojstni dan je v Galeriji Bažato razprostrla krila svoji knjigi z naslovom Nezaželena. FOTOGRAFIJE: TADEJ MAJHENIČ

Avtor predgovora ji najprej ni verjel

»Ko je začela govoriti o sebi, sem samo poslušal in občasno pomislil: pa saj to ni mogoče, saj to ni res. Po nekaj urah sem začel verjeti. Ob naslednjem srečanju sem sklenil, da ji bom pomagal, kolikor morem, da bi svojo kalvarijo spravila v knjigo. S tem bi sebi olajšala dušo, znancem povedala zamolčano resnico, bralcem pa pokazala, da z močno voljo in vero vase kljub na videz nemogočemu položaju vedno obstaja pot do rešitve, čeprav je pogosto zelo težka,« je v predgovoru zapisal, kot mu pravi avtorica, gospod, ki je bil eden redkih, ki so poznali njeno zgodbo. Pri nastanku knjige ji je pomagal tudi čez jezikovne bariere.

»Že moje rojstvo je bilo zaznamovano, saj me je mama rodila na poti v bolnišnico kar v obcestnem jarku,« pove. Med platnicami opisuje dogodke, ki so jo zaznamovali za vse življenje, izgube, razočaranja, občutke nesprejetosti in trenutke, ko se je zdelo, da izhoda ni. Dolga leta je vse to nosila sama v sebi. »Recimo to, da me je mama kot devetletno punčko prodala moškemu, s katerim se je dobivala sama,« osupne tudi mene. »Moški me je odpeljal z avtom v presušeno reko in me je maltretiral do maksimuma, ko me je hotel posiliti, pa sem se na vse pretege branila, da sem bila cela v modricah,« odkriva po delčkih svojo zlo usodo, ki je ni razkrila prav nikomur, dokler ni bila mama tako rekoč na smrtni postelji.

Človek ni dolžan ostati tam, kjer izgublja sebe, je med drugim povedala avtorica.

»Najhuje ni bilo to, kaj so mi govorili drugi. Najhuje je bilo to, da sem začela v vse to verjeti tudi sama,« pravi. Življenje jo je že zelo mlado postavilo pred odločitve, za katere večina ljudi potrebuje veliko več let in izkušenj. Večkrat se je znašla na razpotjih, kjer je morala izbirati med tem, kar je poznala, in tem, kar je čutila, da si zasluži.

»Ko sem dojela, da tam, kjer sem, počasi izgubljam sebe, sem vedela, da moram nekaj spremeniti. Ni bilo lahko. Ampak včasih človek ne izbira več med udobjem in strahom. Izbira med tem, ali bo preživel ali pa zares začel živeti.« Danes na svojo preteklost gleda drugače. »Odpuščanje ni pomenilo, da je bilo vse prav. Pomenilo je samo, da nisem več želela živeti v jezi. Odpuščanje je bilo darilo meni,« pravi in dodaja, da svojim staršem ne zameri.

Frizerski salon kot varen prostor

V Sloveniji si je ustvarila novo življenje. Poleg uspešne podjetniške poti je pridobila tudi certifikate s področja nevrolingvističnega programiranja in osebnostne rasti. »Moj frizerski salon že dolgo ni več samo prostor za pričeske. Najprej sem poslušalka, nato svetovalka in šele potem frizerka. Ljudje pridejo po novo pričesko, pogosto pa odidejo tudi z občutkom, da jih je nekdo zares slišal,« pripoveduje. Prav zato so bili številni obiskovalci predstavitve ganjeni do solz. V njeni zgodbi so prepoznali del sebe.

»Najhuje ni bilo to, kaj so mi govorili drugi,« je na predstavitvi knjige povedala Gordana Veličkovska.

»Ne glede na to, od kod prihajamo in kaj smo doživeli, nikoli ni prepozno začeti znova. Človek ni dolžan ostati tam, kjer izgublja sebe,« je med drugim nagovorila udeležence predstavitve knjige Nezaželena in poudarila, da gre za zgodbo o pogumu, vztrajnosti in veri, da lahko tudi iz najglobljih ran zraste novo življenje.