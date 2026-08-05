Doma so ji rekli, da ni za vožnjo, zdaj je Anja šokirala z novim dosežkom: »Še danes mi gre na jok ...«

Anja Rijavec je javnosti znana kot novinarka, podjetnica, nekdanja finalistka izbora Miss Universe in udeleženka resničnostnih šovov, v zadnjem času pa je presenetila z novim dosežkom. Opravila je vozniški izpit za kategorijo C in dokazala, da ji stereotipi o tem, katera opravila so »moška«, ne pomenijo prav veliko. Danes za volanom deluje povsem samozavestno, a priznava, da je bil njen začetek vse prej kot enostaven. Vozniški izpit za osebni avtomobil je opravila že pri osemnajstih letih, nato pa več let skoraj ni sedla za volan. »Voziti sem si želela, vendar mi doma avtomobila niso hoteli posojati, češ da za vožnjo nisem sposobna. To me je za kar precej let močno zaznamovalo,« iskreno pripoveduje. Prelomnico ji je prinesla šele prva služba, ko je ugotovila, da brez avtomobila ne bo mogla uresničiti svojih poklicnih ambicij. »Imela sem samo dve izbiri – ali kupim svoj avto, stisnem zobe in pustim vse za seboj ali pa se sprijaznim s skromnejšimi življenjskimi izbirami. Izbrala sem prvo.«

»Voziti sem si želela, vendar mi doma avtomobila niso hoteli posojati, češ da za vožnjo nisem sposobna.«

Nakup njenega znamenitega črnega mercedesa je bil zanjo veliko več kot zgolj nakup avtomobila. »Ta avto je zame ostal simbol svobode, moči in odcepitve od nekega drugega življenja.« Čeprav danes o tem govori z nasmehom, priznava, da je bilo takrat vse prej kot lahko. »Še danes mi gre na jok, ko se spomnim, koliko poguma, nepotrebnega trpljenja in prigovarjanja, da zmorem, je šlo v to, da danes vozim.« Ko je premagala strah pred vožnjo, se je odprl povsem nov svet. Opravila je izpit za motor in postala strastna motoristka, nato pa se odločila še za kategorijo C. Razlog ni bila le radovednost, ampak tudi podjetniška pot. Ker vodi podjetje za razvoj in proizvodnjo kozmetike, si želi biti čim bolj samostojna. »Kdo bo prvi vozil kamionček, če ga kupimo? Seveda jaz,« pravi v smehu. V prejšnji službi je opravila tudi izpit za viličarja in celo razkladala šleperje, kadar ni bilo nikogar drugega.

»Vsul se je tak plaz podpore in čestitk, da mi je šlo na jok.«

Če so bili odzivi ob napovedi opravljanja izpita za tovornjak sprva precej posmehljivi, se je po uspešno opravljenem izpitu vse obrnilo na glavo. »Vsul se je tak plaz podpore in čestitk, da mi je šlo na jok. V nekaj večerih se mi je zacelila tista stara življenjska rana, da bližnji ljudje ne verjamejo vame.« Kategorija C pa zanjo ni končni cilj. Želi si še vozniškega dovoljenja za avtobus. Navdušena ljubiteljica metal glasbe je deset let kot vodnica spremljala glasbene navdušence na koncertnih potovanjih po Evropi. Po eni najuspešnejših sezon je, kot pravi, po nekem povsem osebnem škandalu vodstva čez noč ostala brez njej ljubega dela, kar jo je močno prizadelo. »Iti sem morala, kot da nisem vredna ničesar.« Prav zato bi rada za krmilo sedla sama in videla, kam jo pot pripelje. »Morda pa nekoč z glasbeniki odpotujem na kako svetovno turnejo. Vse je za nekaj dobro!«