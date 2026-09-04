Domen iz Fehtarjev se bo poročil: presenetili so ga s skrivno fantovščino (FOTO)

Za Domna Kovača je bil četrtkov večer v Ljubljani precej drugačen, kot je sprva pričakoval. Bobnar in pevec skupine Fehtarji se namreč pripravlja na poroko, njegovi prijatelji pa so poskrbeli, da bo zadnje obdobje pred velikim dnem ostalo v prav posebnem spominu. Presenetili so ga namreč s fantovščino, katere prvi del se je odvil pred več tisoč obiskovalci velike veselice v Šiški.

Domen Kovač FOTO: Andraž Kobe

Prizorišče presenečenja je bil začetek druge sezone priljubljenega kluba Franci, ki ga številni še vedno poznajo po nekdanjem imenu Franci na balanci. Večer sta z nastopoma odprli skupini VZROCK in Mladi škorci, okoli 23. ure pa je med obiskovalci završalo. Na prizorišču so se nenapovedano pojavili Fehtarji in številni glasbeni prijatelji, ki so se zbrali z enim samim namenom – presenetiti bodočega ženina. Kovač tako ni doživel klasične fantovščine v ozkem krogu prijateljev, temveč praznovanje, kakršno je za glasbenika skoraj težko načrtovati bolj spektakularno. Fehtarji in njihovi prijatelji so stopili na oder, prijeli za instrumente ter ob navdušenju množice zapeli in zaigrali nekaj pesmi. Obiskovalci, ki sprva niso vedeli, kaj se pripravlja, so tako nehote postali del predporočnega presenečenja.

Fehtarji na odru. FOTO: Andraž Kobe

Zabava se je zavlekla do jutra

Za Fehtarje, ki so v zadnjih letih postali ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih zasedb, spontan nastop pred množico seveda ni nič nenavadnega. Tokrat pa je bil razlog precej bolj oseben. Kovač, ki je letos dopolnil 30 let, je pred novim pomembnim življenjskim mejnikom, prijatelji pa so mu ga želeli obeležiti na način, ki je tesno povezan z njegovim vsakdanom – z glasbo, odrom in ljudmi, s katerimi si ga deli. Fantovščina se z odhodom z odra ni končala. Po polnoči se je praznovanje preselilo v notranjost kluba, kjer so Fehtarji in njihovi prijatelji druženje nadaljevali v bolj zasebnem vzdušju. Prvi večer nove sezone Francija se je tako zavlekel globoko v petkovo jutro.

Ob otvoritvi se je zbrala večtisočglava množica. FOTO: Andraž Kobe

Četrtkova veselica je hkrati pomenila začetek druge sezone kluba Franci, ki se je lani po sedmih letih premora vrnil na sceno. V novi sezoni želijo program še razširiti. Ob narodnozabavni glasbi bo več prostora namenjenega tudi slovenski zabavni in pop glasbi ter uspešnicam devetdesetih in prvih let novega tisočletja. Program bo potekal od četrtka do sobote, eden prvih večjih vrhuncev pa prihaja že konec meseca z Oktoberfestom, ki bo med drugim prinesel dva uradna afterpartyja Noči Modrijanov ter koncerta skupin Stil in nove zasedbe Game Over.