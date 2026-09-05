Domen Kovač: presenetili so ga s fantovščino

Za Domna Kovača je bil četrtkov večer v Ljubljani precej drugačen, kot je sprva pričakoval. Bobnar in pevec skupine Fehtarji se pripravlja na poroko, njegovi prijatelji pa so mu pred velikim dnem pripravili presenečenje, ki ga zagotovo ne bo hitro pozabil. Fantovščina se je namreč začela kar pred več tisoč obiskovalci velike veselice v Šiški.

Prizorišče presenečenja je bil začetek druge sezone priljubljenega kluba Franci, ki ga številni še vedno poznajo kot Franci na balanci. Večer sta z nastopoma odprli skupini VZROCK in Mladi škorci, okoli 23. ure pa so se nenapovedano pojavili Fehtarji in številni glasbeni prijatelji. Na oder so stopili z enim samim namenom – da bi presenetili bodočega ženina. Ob navdušenju množice so zapeli in zaigrali nekaj pesmi, obiskovalci pa so tako nehote postali del Kovačevega predporočnega praznovanja. Fantovščina pa se z nastopom ni končala. Po polnoči se je družba preselila v notranjost kluba, kjer se je zabava nadaljevala globoko v petkovo jutro.

Bodočega ženina so presenetili sredi velike veselice v Šiški. FOTO: Andraž Kobe

Franci, ki se je lani po sedmih letih premora vrnil na sceno, bo v novi sezoni poleg narodnozabavne glasbe ponudil tudi več slovenske zabavne in pop glasbe. Prvi večji dogodek prihaja konec meseca z Oktoberfestom.